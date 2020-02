Deni Avdija sera-t-il le choix des Warriors lors du repêchage de la NBA 2020?

Lorsqu’ils sont en bonne santé, les Golden State Warriors n’ont pas beaucoup de trous dans leur alignement de départ. Avec Stephen Curry et Klay Thompson – les Splash Brothers – occupant les positions de zone arrière, Draymond Green est une constante à l’attaque de puissance et l’ancien premier choix général Andrew Wiggins rejoignant le groupe en tant que petit attaquant de l’équipe, la seule position qui pourrait utiliser un démarrage par saut est le centre .

Là encore, l’ancien choix de loterie Marquese Chriss a bien joué au pivot de Golden State et les Warriors ont probablement le désir de reproduire les alignements dominants de petites balles qui ont alimenté leurs courses de championnat. Si tel est le cas, l’équipe examinera une aile à l’esprit défensif qui peut être un meneur de jeu, un peu comme ils l’avaient fait en 2015 avec le MVP Andre Iguodala.

En regardant les meilleurs espoirs du prochain repêchage de la NBA, un joueur particulier semble correspondre au moule de ce qu’Iguodala a apporté à Golden State: Deni Avdija du Maccabi Tel Aviv.

Un joueur qui peut être un meneur de jeu et un défenseur polyvalent, et peut-être tout aussi important, un joueur de rôle.

En moyenne 7,3 points, 4,1 rebonds, 1,7 passes décisives, 0,7 bloc et 0,4 interceptions par match cette saison (13,9 points, 7,8 rebonds, 3,2 passes décisives, 1,3 bloc et 0,8 bloc par 36 minutes) tout en tirant 53,1% du terrain et 36,6% de trois , sa polyvalence est mise en évidence statistiquement. Son score ne vous épatera guère, mais un joueur de 19 ans qui a remporté les honneurs MVP du tournoi au championnat FIBA ​​U20 l’été dernier mérite un examen attentif.

6’9 ”et près de 220 livres avec une portée debout de 8’10”, Avdija est capable de garder les deux positions avancées. Cela, avec sa capacité à faire des jeux aux deux extrémités du ballon, lui permet d’être un ajustement idéal pour une «composition de la mort» des guerriers, avec Curry, Thompson et Wiggins au meneur, au garde de tir et au petit avant et vert au centre .

Plus que tout autre joueur en tête du repêchage, à l’exception de Jaden McDaniels de Washington (qui enregistre à 6’10 ”, 185 livres).

Le problème avec McDaniels, cependant, est qu’il est talentueux mais brut. Il est inefficace et strié, tirant à 39,6% sur le terrain et 31,8% à partir de trois. Si les Warriors choisissaient McDaniels, il serait moins sûr que l’attaquant israélien.

Avdija n’est peut-être pas un nom sexy.

Cependant, il devrait être le premier espoir en portant un maillot Warriors la saison prochaine. Si Golden State se retrouve avec le premier choix global, il serait prudent de commercer avec une équipe salivant sur le gardien de tir de l’Université de Géorgie Anthony Edwards, un marqueur de haut volume et un meneur de jeu qui est le meilleur joueur du repêchage mais qui ne le fait pas ” ne correspond pas à ce dont les Warriors ont actuellement besoin en termes de compétences ou de taille (comme D’Angelo Russell, qui avait également 6’5 ”).

Un échange entre les choix trois et cinq pourrait maintenir Golden State en excellente position pour une position dominante soutenue, car ils rapporteraient probablement un autre choix de premier tour à l’avenir.

Avec Curry qui devrait revenir au début du mois de mars, Golden State pourrait ne pas être en lice pour le premier choix global, bien que la NBA Draft Lottery soit toujours pleine de surprises. Néanmoins, le joueur dont ils ont besoin devrait toujours être disponible, avec Edwards, le centre de Memphis James Wiseman et le meneur des Illawarra Hawks LaMelo Ball largement considérés comme les trois meilleurs espoirs du repêchage de la NBA 2020.

