Denis Rodman, ivre à Las Vegas avec la permission de Phil Jackson

Le succès du documentaire “La dernière danse” elle est indéniable et est due, en partie, au nombre d’intrahistoires qui proposent des personnalités aussi marquées et différentes les unes des autres que celles de Denis Rodman, Michael Jordan et Phil Jackson. Avec les Chicago Bulls Concentré sur la cémentation en équipe après de nombreuses difficultés et incertitudes dans la séquence initiale de la campagne, le pivot, un élément fondamental de l’équipement de l’équipe en raison de sa capacité innée à rebondir et à défendre, a pris une décision: il avait besoin d’une pause. C’était le mois de janvier, à la fin, quand Rodman a estimé qu’il ne pouvait pas continuer avec ce niveau de concentration et de demande marqué par Jackson et Jordan, alors il est allé au bureau du maître zen avec une curieuse demande.

“J’ai besoin de vacances”. 40 matchs de saison régulière avaient été joués, l’équipe était très concentrée et ces mots ont suscité l’étonnement dans l’équipe. Tout le monde connaissait les hobbies de Rodman, mais aussi sa personnalité complexe, loin de l’interdire, Phil Jackson a voulu savoir ce qu’il comptait faire et est venu lui demander si les vacances pouvaient durer 48 heures. Denis a accepté la date limite, assemblé le sac de sport et s’est rendu à Las Vegas. Denis Rodman, à Las Vegas, 48 ​​heures. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner? Tout. Alors que les Bulls ont joué contre Charlotte Hornets et les Nets du New Jersey, résolvant les deux rencontres avec des victoires, Rodman a vécu ses vacances particulières.

Rodman voulait prendre des vacances… mi-saison – 48 heures à Vegas #TheLastDance pic.twitter.com/JWGpnEqgJH – ESPN (@espn) 27 avril 2020

Jordan a raconté dans le documentaire comment il a été retrouvé quand il a décidé d’aller le chercher parce qu’il n’était pas revenu dans le délai convenu, y compris l’épisode médiatique avec Carmen Electra. L’alcool, les drogues, les femmes et les jeux de hasard ont inondé ces 48 heures Denis Rodman que deux jours plus tard, il jouait avec Chicago Bulls contre Utah Jazz, dans un match que les Illinoisers ont perdu par 7 points et dans lequel le centre a joué 34 minutes, capturant 14 rebonds et sans marquer un seul point. Un épisode qui montre la patience et l’intelligence de Phil Jackson, dont la figure se trouve considérablement renforcée avec ces épisodes attrayants de “La dernière danse”.

