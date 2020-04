Dennis Rodman explique le triangle offensif comme un enseignant

Le troisième épisode de la série ‘The Last Dance’ était centré sur la figure de Dennis Rodman et le quatrième sur Phil Jackson et l’implantation du triangle offensif imaginé par Tex Winter. Dans le premier titre des Chicago Bulls, Jackson parvient enfin à implanter le système de jeu à la perfection et Jordan, Pippen et compagnie détruisent les Pistons et les Lakers pour obtenir leur premier anneau.

Lors des trois derniers titres (96-98), les Bulls ont porté ce système à son apogée. Tous les joueurs le connaissaient parfaitement et l’ont exécuté avec maîtrise. Peut-être que le troisième acteur le plus important de ce deuxième triennat de victoires pour le United Center était Dennis Rodman, qui, dans une facette que nous ne connaissions pas jusqu’à présent et qui semble faire mille merveilles, celle de commentateur de télévision, explique soigneusement plusieurs jeux dans lesquels lui et ses coéquipiers exécutent parfaitement le système.

Fondamentalement, comme ils l’expliquent parfaitement sur es.nba.com, “la principale fondation du triangle est basée sur une surcharge du côté fort à partir d’un poteau bas à partir duquel essayer de trouver des lignes de passage ouvertes ou de finir avec le dos au bord “

Logiquement, il part d’un concept simple, mais son exécution n’est pas aisée. Vous devez être très intelligent sur la piste pour le développer parfaitement, et c’est ce que Jordan, Pippen et la société ont réussi à faire pendant les six anneaux qu’ils ont obtenus en huit ans.

Voici une explication d’un Dennis Rodman qui mérite un poste d’analyste sur ESPN ou tout autre réseau:

