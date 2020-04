Dennis Rodman raconte comment Larry Bird l’a formé en séries éliminatoires de 87

Avec le documentaire de Michael Jordan d’ESPN, «The Last Dance», qui remémore les souvenirs des Celtics de Boston de 1986 et de leur série avec les Chicago Bulls au premier tour des éliminatoires de la Conférence de l’Est de 1986, il vaut la peine de revenir sur une histoire similaire de cette époque pendant que nous attendre un retour au basket NBA.

L’ancien Détroit Piston Dennis Rodman est apparu sur le “Basketball Time Machine Podcast” le mois dernier, et a parlé un peu de la série que Detroit avait avec Boston lors de la finale de la Conférence de l’Est 1987.

Les deux équipes ont porté la série à sept matchs qui ont vu Rodman et le gardien des Celtics Dennis Johnson se mâcher constamment, et le ver – comme Rodman a été appelé – va jusqu’à suggérer que Larry Bird était surévalué en raison de sa course.

Lorsqu’on lui a demandé si lui et les Pistons détestaient vraiment Boston, Rodman a plutôt fait un aveu surprenant toutes ces années plus tard.

«J’étais tellement vert derrière les oreilles, mec», commença-t-il.

«Je ne savais pas que je voulais juste aller jouer ici, mais j’ai vu Thomas, Joe Dumars, Rick Mahorn et… tous ces gars qui étaient là avant moi, ils les détestaient tellement.»

Il a continué.

«Je ne savais pas que la rivalité était comme ça jusqu’à ce que je participe au premier match en 1986-87, et j’ai essayé de faire de mon mieux pour continuer avec Larry Bird – ça n’a pas trop bien fonctionné, il a en quelque sorte fait des études moi un peu. Tout le match – chaque match – il y joue, «Dennis, tu me gardes?» »

Bird a vraiment bien creusé le couteau, allant même jusqu’à l’entraîneur-chef des Pistons à un moment donné pour lui demander d’envoyer quelqu’un qui pourrait mieux le défendre.

Rodman gagnerait plus tard le respect de Larry sur le terrain, mais le Hick de French Lick a fait payer à l’attaquant d’alors de Detroit pour avoir osé le garder si fort dans sa force.

Larry était connu pour ses propos trash, et malgré l’acrimonie publique à l’époque, le couple n’avait jamais vraiment d’inimitié visible hors du terrain à cause de cela.

Rodman s’est en fait excusé pour ses commentaires sur Bird peu de temps après, que Bird a raconté avoir compris dans une interview avec Marc Spears de The Undefeated.

«Je suis allé dans les vestiaires après de lourdes pertes. On ne sait pas ce qui se dit hors du dossier, au cœur de la bataille », a commencé le produit de l’État de l’Indiana.

«Des trucs comme ça ne m’ont jamais dérangé. Tout le monde va avoir son opinion, il va dire ce qu’il va dire, il suffit de continuer son activité. Je me souviens après ce match que quelqu’un est venu me voir immédiatement après avoir parlé à Isiah. »

“Mais vraiment, ce n’était pas grave.”

Après que la fureur se soit calmée et que les passions se soient calmées, de toute façon.

