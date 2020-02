Dennis Schroder et Steven Adams félicitent Chris Paul pour son hochement de tête

Grâce à son leadership chevronné, Chris Paul a gagné le respect et l’admiration de ses coéquipiers à Oklahoma City.

Paul a joué un rôle clé en aidant le Thunder à dépasser les attentes cette saison, les menant à un record de 30-20, bon pour la septième place dans la Conférence de l’Ouest. Les efforts de Paul se sont également traduits par des distinctions individuelles, car il est une étoile cette saison pour la première fois depuis la saison 2015-16.

Selon Erik Horne de The Athletic, les joueurs de Thunder Steven Adams et Dennis Schroder ont fait l’éloge de Paul et ont expliqué à quel point il méritait d’être un All-Star.

“La nouvelle dynamique d’équipe, je pense, affecte le joueur beaucoup plus que les gens ne le pensent”, a déclaré Adams, selon Horne. «C’est un tout nouveau monde. Vous êtes loin de votre famille, toutes ces petites choses. C’est bien que les gens le reconnaissent. “

Adams a ancré les efforts de rebond du Thunder cette saison, menant l’équipe avec 9,3 rebonds par match. Adams est également cinquième sur le Thunder en marquant, avec une moyenne de 10,8 points par match.

Schroder a ajouté comment Paul a contribué à inculquer une culture gagnante. Le Thunder étant une équipe relativement jeune, leur saison est encore plus impressionnante; les Thunder ont en moyenne 24,8 ans.

“Il a également changé la culture ici, la façon dont nous jouons en équipe”, a déclaré Schroder. “Il a fait beaucoup pour nous, donc il le mérite.”

Paul a connu l’une des meilleures saisons de sa carrière en tant que vétéran du Thunder.

Ce qui le rend précieux, c’est comment il est l’un des généraux les plus purs de tous les temps, sachant où ses coéquipiers devraient être aux deux extrémités du sol. Il mène l’équipe en passes décisives par match (6,6) et il tire 47,7% du terrain.

Le Thunder affrontera les Cleveland Cavaliers à Oklahoma City mercredi.

