Dennis Smith Jr. a besoin d’un nouvel entraîneur et change de style de jeu

Lorsque Dennis Smith Jr.a rejoint les Knicks de New York via le commerce la saison dernière, beaucoup pensaient que cela pourrait être la pause dont il avait besoin pour devenir une véritable star. Beaucoup pensaient même qu’il pouvait être leur meneur d’avenir.

Malheureusement, l’ancien neuvième choix global n’a pas trouvé son rythme dans la Big Apple et a connu une horrible troisième saison avec les Knicks avant la suspension de la saison. En fait, l’ancien joueur hors concours de NC State s’est retrouvé comme le troisième meneur de jeu de cordes, jouant derrière Elfrid Payton et Frank Ntilikina.

Selon un dépisteur de la NBA qui a parlé à Marc Berman du New York Post, Smith pourrait avoir besoin de changer son style de jeu et peut-être même un nouvel entraîneur pour réaliser son plein potentiel.

“Il pense trop à son tir et essaie de marquer le ballon”, a déclaré un éclaireur de la NBA. «Il doit être davantage le meneur de passe-premier et marquer le deuxième. Dennis a également besoin d’un entraîneur qui lui montre de l’amour et lui donne confiance. La rapidité et la capacité de dribbler en voiture sont toujours là, mais il veut toujours être le jeu phare avec les dunks de la circulation. “

L’éclaireur a ajouté que le gardien des Knicks doit apprendre à diriger une équipe et se soucier moins du score, surtout compte tenu de son manque d’armes.

«En ce moment, il semble y avoir un manque de capacité à diriger une équipe. Mais il a la capacité, s’il accepte son rôle, d’apprendre à être un meneur de jeu passe-premier et de ne pas se soucier des seaux. “

En 34 matchs avec les Knicks cette saison, Smith n’a récolté que 5,5 points et 2,9 passes décisives en jouant près de 16 minutes par nuit. Cela vient après une campagne de recrue prometteuse avec les Dallas Mavericks, au cours de laquelle il a récolté en moyenne 15,2 marqueurs et 5,2 passes décisives. Malheureusement, à partir de ce moment-là, sa trajectoire de carrière a diminué.

Dennis Smith Jr. a définitivement les outils pour devenir un grand joueur dans cette ligue. Son athlétisme est évidemment sa meilleure force, mais il doit apprendre à l’utiliser à son avantage. De même, l’une des faiblesses du gardien de 6 pieds 2 pouces est son tir. Heureusement, c’est une partie de son jeu qu’il peut encore développer avec plus de représentants.