Denver ne passe pas de tests malgré l’exposition au coronavirus

Les Denver Nuggets sont la dernière équipe NBA qui pourrait être affectée par COVID-19. Alors que beaucoup s’inquiètent déjà de leur état, la ligne de conduite recommandée qu’ils devraient suivre est complètement différente de celle des autres équipes qui se trouvaient dans une situation similaire lorsqu’elles soupçonnaient qu’elles portaient le virus.

Comme l’a rapporté Mike Singer du Denver Post, les experts de la santé recommandés aux Nuggets devraient rester isolés pendant au moins deux semaines afin qu’ils puissent empêcher le virus de se propager aux personnes vulnérables de la Mile High City.

Ils ont été l’une des dernières personnes à avoir pu jouer contre l’Utah Jazz avant la fin de la saison, il est donc très probable qu’ils portent déjà le coronavirus. La star des Nuggets Nikola Jokic est également un porteur probable alors qu’il a joué contre Gobert pendant de longues minutes de ce match.

Bien qu’il soit très probable qu’ils soient déjà porteurs de la maladie, les responsables de la santé recommandent simplement de s’isoler de leurs amis et de leurs proches. Le virus est transmis par un contact prolongé avec un porteur, et empêcher toute forme d’interaction empêchera le virus de se propager à la plus grande population.

Cependant, il est également probable que cette mesure ait été prise en raison du contrecoup qu’ils ont obtenu de la part des membres de la ligue. Les États-Unis sont terriblement à court de kits de test COVID-19, et les personnes qui ont besoin de ces tests ne reçoivent pas ces tests. Partout dans les médias sociaux, la ligue lance des flaks pour l’exclusivité des tests.

Quelle que soit la raison de cette recommandation, cela empêchera la propagation de la maladie. On rappelle encore une fois aux fans de rester à la maison et de ne pas se rendre à de grands rassemblements pendant la pandémie de coronavirus.