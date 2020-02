Denver Nuggets – Detroit Pistons: résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Denver Nuggets il a réussi à gagner à domicile pour Detroit Pistons par 115-98 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent vaincre à domicile Minnesota Timberwolves par 128-116, complétant une séquence de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont subi une défaite à l’extérieur avec Portland Trail Blazers par 107-104, donc après ce résultat, ils accumulent huit défaites consécutives. Denver NuggetsAvec ce résultat, il s’impose en play-off avec 39 matchs gagnés sur 57 disputés. Pour sa part, Detroit Pistons, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 19 matchs gagnés sur 59 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

26/02/2020

À 05:33

CET

Au premier trimestre, il y avait des alternances dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un score partiel de 11-0 au cours du trimestre, même si l’équipe locale a finalement fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat de 29-23. Par la suite, au deuxième trimestre Denver Nuggets En fait, l’équipe a obtenu une autre manche de 10-2 et a atteint une différence de 13 points (41-28) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 30-23. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 59-46 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à s’approcher du tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 11-2 et a terminé avec un résultat partiel de 23-26 et 82-72 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe à domicile a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, a augmenté la différence à un maximum de 20 points (102-82), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 33-26. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 115-98 pour les joueurs de l’équipe locale.

Au cours de la réunion, ils ont souligné Jerami Grant et Jamal Murray pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 29 points, une passe décisive et quatre rebonds et 16 points, huit passes décisives et cinq rebonds respectivement. D’autre part, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Christian Wood et Derrick Rose, avec 20 points, une passe décisive et neuf rebonds et 20 points, cinq passes décisives et deux rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, dans le prochain match Denver Nuggets jouera contre Los Angeles Clippers dans le Staples Center. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Detroit Pistons cherchera la victoire contre Soleils de Phoenix dans le Talking Stick Resort Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.