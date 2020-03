Denver Nuggets – Golden State Warriors: Résultats, résumé et statistiques en direct du jeu NBA

Guerriers de l’état d’or imposée à la maison Denver Nuggets par 100-116 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent vaincre à domicile Toronto Raptors par 133-118. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Assistants de Washington par 110-124. Avec ce résultat, pour l’instant Guerriers de l’état d’or resterait en dehors des positions de barrage avec 13 matchs gagnés sur 61 joués, tandis que Denver Nuggets, après le match, parvient à rester en position de barrage avec 41 victoires en 60 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

03/04/2020

À 05:33

CET

Au premier quart, il avait comme dominateur l’équipe visiteuse, a atteint une différence de huit points (0-8) jusqu’à la fin avec un résultat de 25-26. Après cela, au cours du deuxième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 33-23. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 58-49 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, le retour de Guerriers de l’état d’orEn fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 14-2 et a fait la différence maximale (un point) à la fin du trimestre jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 23-33 et un total de 81-82. Enfin, au cours du dernier trimestre Guerriers de l’état d’or en fait, il a obtenu un score au cours de ce quart de 14-2 et a élargi la différence à un maximum de 16 points (92-108) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 19-34, mettant fin à cette former le match avec un score final de 100-116 en faveur de l’équipe visiteuse.

Le triomphe de Guerriers de l’état d’or c’était en partie dû aux 22 points, 10 passes décisives et cinq rebonds de Andrew Wiggins et les 22 points, cinq passes décisives et cinq rebonds de Eric Paschall. Les 16 points, sept passes décisives et 13 rebonds de Nikola Jokic et les 18 points, trois passes décisives et neuf rebonds de Paul Millsap ils n’étaient pas suffisants pour Denver Nuggets Gagnez le match.

Le prochain choc de Denver Nuggets sera contre Charlotte Hornets dans le Spectrum Center. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Guerriers de l’état d’or jouera contre Toronto Raptors dans le Chase Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.