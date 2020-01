Denver Nuggets – Houston Rockets: Résultat, résumé & statistiques en direct du match de la NBA

Denver Nuggets il a réussi à gagner à domicile contre Houston Rockets par 117-110 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont remporté la victoire à domicile contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 106-113 et après ce résultat, ils obtiennent une série de quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs se sont également défaits de chez eux Minnesota Timberwolves par 124-131. Avec ce résultat, Denver Nuggets Il a 31 victoires en 45 matchs joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Houston Rockets, après le match, il parvient également à rester en position de barrage avec 28 matchs gagnés sur 44 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

27/01/2020

À 01:13

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, l’équipe visiteuse était le principal dominateur, a réussi à marquer la différence maximale de points (neuf points) à la fin du quatrième jusqu’à la fin avec un résultat de 27-36. Puis, au cours du deuxième quart-temps, les joueurs locaux ont réduit les distances sur le tableau d’affichage, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 30-23. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 57-59 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord, qui se sont terminées par un résultat partiel de 33-30 et un résultat global de 90-89. Enfin, au cours du dernier trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 27-21. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat final de 117-110 pour Denver Nuggets.

Le triomphe de Denver Nuggets il est dû en partie aux 24 points, 11 passes décisives et 12 rebonds de Nikola Jokic et les 25 points, trois passes décisives et quatre rebonds de Jerami Grant. Les 32 points, sept passes décisives et sept rebonds de Russell Westbrook et les 19 points, une passe décisive et trois rebonds de Eric Gordon ils n’étaient pas suffisants pour Houston Rockets Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Denver Nuggets sera contre Grizzlies de Memphis dans le Fedexforum. De son côté, dans le prochain match, Houston Rockets fera face Utah Jazz dans le Vivint Smart Home Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.