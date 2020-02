Denver Nuggets – Los Angeles Lakers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Los Angeles Lakers réussi à gagner Denver Nuggets loin de chez eux par 116-120 un nouveau jour NBA. La veille, les locaux ont remporté la victoire à domicile contre San Antonio Spurs par 127-120, tandis que les visiteurs ont également battu à domicile Soleils de Phoenix 125-100, donc après le match, ils terminent une série de quatre victoires consécutives. Avec ce résultat, Los Angeles Lakers Il reste en position de barrage avec 41 matchs gagnés sur 53 joués. Pour sa part, Denver Nuggets, après le match, il reste également en position de barrage avec 38 matchs gagnés sur 55 joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, les locaux ont été les principaux protagonistes dans le domaine, ont eu une différence maximale de sept points (19-12) et ont terminé avec un 31-23. Par la suite, au deuxième trimestre il y a eu un retour des visiteurs, en fait, ils ont obtenu un 21-2 partiel et ont augmenté la différence à un maximum de huit points (49-57) au cours du quatrième, qui s’est terminé par un résultat partiel de 24-38. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 55-61 sur le comptoir.

Au cours du troisième trimestre, les locaux ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match soit retracé, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 11-0 jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 32-23 (87-84). Enfin, le dernier trimestre a connu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 24-27. Après tout cela, le match est arrivé à la fin du quatrième match nul à 111-111, il a donc fallu attendre la prolongation pour rencontrer le vainqueur.

L’extension a été dominée par l’équipe visiteuse, a atteint une différence de six points (114-120) et s’est terminée avec un résultat partiel de 5-9, le résultat final du match étant de 116-120 en faveur de Los Angeles Lakers.

Le triomphe de Los Angeles Lakers il est dû en partie à 32 points, 14 passes décisives et 12 rebonds de Lebron James et les 33 points, deux passes et 10 rebonds de Anthony Davis. Les 32 points, 10 passes décisives et trois rebonds de Jamal Murray et les 22 points, six passes décisives et 11 rebonds de Nikola Jokic ils n’étaient pas suffisants pour Denver Nuggets Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain match NBA, Los Angeles Lakers mesurez votre force avec Grizzlies de Memphis dans le Staples Centertandis que la prochaine réunion du Denver Nuggets sera contre Oklahoma City Thunder dans le Arène énergétique de Chesapeake. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.