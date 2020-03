Denver Nuggets – Milwaukee Bucks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Denver Nuggets il a réussi à gagner à domicile contre Milwaukee Bucks par 109-95 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont été perdus à domicile contre Cavaliers de Cleveland par 104-102. De leur côté, les visiteurs ont également perdu Soleils de Phoenix 140-131, donc après le match, ils accumulent quatre défaites consécutives. Denver Nuggets, avec ce résultat, s’impose en Play-off avec 42 matchs gagnés sur 63 disputés, tandis que Milwaukee Bucks, après le match, il reste également en play-offs avec 53 victoires en 64 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 15-2 au cours du trimestre, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 39-24. Puis, au deuxième trimestre, les visiteurs ont réduit les distances, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 23-30. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 62-54 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Milwaukee Bucks Il a réussi à se rapprocher à nouveau du tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel pendant ce quart de 10-2 jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 14-17 (et un total de 76-71). Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe à domicile a augmenté sa différence, en fait, l’équipe a obtenu un partiel 11-2 et a marqué la différence maximale (14 points) à la fin du quatrième et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 33- 24. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat final de 109-95 en faveur de l’équipe à domicile.

Pendant le match, Denver Nuggets obtenu la victoire grâce à 20 points, une passe et 10 rebonds de Paul Millsap et les 21 points, six passes décisives et cinq rebonds de Jamal Murray. Les 23 points, quatre passes décisives et quatre rebonds de Kyle Korver et les 16 points, trois passes et six rebonds de Brun sterling ils n’étaient pas suffisants pour Milwaukee Bucks Gagnez le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Denver Nuggets sera contre Dallas Mavericks dans le American Airlines Center. De son côté, le prochain jeu de Milwaukee Bucks sera contre Boston Celtics dans le Forum Fiserv. Consultez le calendrier complet de la NBA.