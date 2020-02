Denver Nuggets – Portland Trail Blazers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Denver Nuggets il a réussi à gagner à domicile pour Portland Trail Blazers par 127-99 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu loin de chez eux contre Detroit Pistons par 128-123. De leur côté, les visiteurs ont gagné chez eux Utah Jazz par 124-107. Avec ce résultat, Denver Nuggets parvient à s’imposer en play-off avec 34 victoires en 50 matchs joués, tandis que Portland Trail Blazers, après le match, il serait hors des positions de barrage avec 23 victoires en 50 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

02/05/2020

À 05:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il y avait des alternances dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel de 11-2 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe locale a fini par distancer et a conclu avec un résultat de 37-28. Puis, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel 18-2 au cours du quatrième et sont venus gagner par 26 points (60-34) au cours du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 27-10. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 64-38 sur le compteur.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe locale a maintenu sa différence jusqu’à ce qu’elle termine avec un résultat partiel de 36-36 (100-74). Enfin, au cours du dernier trimestre Denver Nuggets il a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, avait une différence maximale de 33 points (111-78), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 27-25. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 127-99 en faveur de Denver Nuggets.

Pendant le match, ils se sont démarqués Nikola Jokic et Jamal Murray pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 29 points, neuf passes décisives et 13 rebonds et 20 points, six passes décisives et deux rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Damian Lillard et Cj Mccollum, avec 21 points, neuf passes décisives et deux rebonds et 20 points, une passe décisive et deux rebonds respectivement.

Le lendemain de la NBA, Denver Nuggets jouera contre Utah Jazz dans le Vivint Smart Home Arena. De son côté, la prochaine réunion du Portland Trail Blazers sera contre San Antonio Spurs dans le Centre de mode. Consultez le calendrier complet de la NBA.