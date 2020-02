Denver Nuggets – San Antonio Spurs: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Denver Nuggets a été battu à domicile contre San Antonio Spurs par 127-120 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont gagné à domicile contre Soleils de Phoenix 108-117, donc après le match, ils accumulent cinq victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont perdu à l’extérieur avec Sacramento Kings par 122-102, donc après ce résultat, ils accumulent six défaites consécutives. Avec ce résultat, Denver Nuggets il parvient à s’imposer en play-offs avec 37 matchs gagnés sur 53 disputés. Pour sa part, San Antonio Spurs, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 22 victoires en 52 matchs. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, les visiteurs étaient les principaux protagonistes, avaient une différence maximale de 11 points (26-37) et ont conclu avec un 30-40. Après cela, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse s’est distancée sur le tableau de bord et a atteint une différence de 16 points (43-59) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 23-27. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 53-67 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre Denver Nuggets les distances réduites sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel pendant ce quart de 16-2 jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 36-26 (89-93). Enfin, le dernier quart a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 38-27. Enfin, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 127-120 pour les locaux.

Pendant le match, ils se sont démarqués Nikola Jokic et Jamal Murray pour leur participation au match, après avoir obtenu respectivement 19 points, 13 passes décisives et huit rebonds et 26 points, six passes décisives et deux rebonds. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Lamarcus Aldridge et Je laisse Murray pour ses interventions à la réunion, avec 33 points, cinq passes décisives et six rebonds et 14 points, neuf passes décisives et six rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Denver Nuggets sera contre Los Angeles Lakers dans le Centre Pepsi, tandis que San Antonio Spurs fera face Oklahoma City Thunder dans le Arène énergétique de Chesapeake. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.

