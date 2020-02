Denver Nuggets – Timberwolves du Minnesota: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Denver Nuggets a réussi à l’emporter en tant que local contre Minnesota Timberwolves par 128-116 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux sont tombés vaincus à domicile contre Oklahoma City Thunder par 113-101. De leur côté, les visiteurs ont également perdu chez eux Boston Celtics par 117-127, donc après le match, ils accumulent cinq défaites d’affilée. Avec ce résultat, Denver Nuggets parvient à s’imposer en play-offs avec 38 victoires en 56 matchs joués, tandis que Minnesota Timberwolves, après le match, il resterait en dehors du play-off avec 16 victoires en 54 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel 10-2 pendant le trimestre jusqu’à la fin avec un résultat de 43-38. Par la suite, le deuxième quart a de nouveau connu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 30-27. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 73-65 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile se sont distancés sur le tableau de bord, sont venus gagner par 10 points (89-79) et ont terminé avec un résultat partiel de 24-22 et un résultat global de 97-87. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Denver Nuggets ils ont encore augmenté leur différence, en fait, ils ont atteint un 18-2 partiel et ont augmenté la différence à un maximum de 22 points (124-102), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 31-29. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 128-116 en faveur de Denver Nuggets.

Parallèlement à tout cela, les acteurs les plus Denver Nuggets étaient Nikola Jokic et Paul Millsap, qui a obtenu 24 points, six passes décisives et sept rebonds et 25 points et sept rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Kelan martin et Malik Beasley, avec 21 points et quatre rebonds et 17 points, une passe décisive et huit rebonds respectivement.

Le prochain choc de Denver Nuggets sera contre Detroit Pistons dans le Centre Pepsi, tandis que Minnesota Timberwolves sera mesuré avec Dallas Mavericks dans le American Airlines Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.