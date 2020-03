Denver Nuggets – Toronto Raptors: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Denver Nuggets battre à la maison pour Toronto Raptors par 133-118 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux sont tombés vaincus à domicile contre Los Angeles Clippers par 132-103, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison avec Charlotte Hornets 96-99, donc après le match, ils ajoutent un total de quatre défaites consécutives. Avec ce résultat, Denver Nuggets Il compte 40 victoires en 59 matchs joués, ce qui lui permet de s’installer en play-offs. Pour sa part, Toronto Raptors, après le match, il reste également en position de barrage avec 42 matchs gagnés sur 59 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

03/02/2020

À 02:43

CET

SPORT.es

Au premier quart, il était dominé par l’équipe à domicile, avait une différence maximale de 13 points (32-19) jusqu’à la conclusion avec un 40-32. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les visiteurs ont réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont atteint un score partiel de 12-2, qui s’est conclu par un résultat partiel de 33-37. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 73-69 points avant la pause.

Au troisième trimestre Denver Nuggets a réussi à maintenir sa différence dans le tableau de bord et a terminé avec un résultat partiel de 27-27 et un total de 100-96. Enfin, au cours du dernier trimestre, les locaux ont augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 10-2 et ont marqué la différence maximale (15 points) à la fin du quatrième, et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel du 33 au 22. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 133-118 pour Denver Nuggets.

Pendant le match, Denver Nuggets il a remporté la victoire grâce à 23 points, 11 passes décisives et 18 rebonds de Nikola Jokic et les 22 points, cinq passes décisives et un rebond de Jamal Murray. Les 32 points, trois passes décisives et sept rebonds de Og Anunoby et les 24 points et six rebonds de Norman Powell ils n’étaient pas suffisants pour Toronto Raptors Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Denver Nuggets sera contre Guerriers de l’état d’or dans le Centre Pepsi. Pour sa part, Toronto Raptors fera face Soleils de Phoenix dans le Talking Stick Resort Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.