Denver Nuggets – Utah Jazz: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Denver Nuggets il a remporté la victoire à domicile contre Utah Jazz par 106-100 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à domicile avec Grizzlies de Memphis par 104-96, tandis que les visiteurs ont également subi une perte loin de chez eux avec San Antonio Spurs par 127-120, donc après le match, ils terminent une série de quatre défaites consécutives. Denver NuggetsAvec ce résultat, il s’installe en play-offs avec 32 victoires en 47 matchs joués. De son côté aussi Utah Jazz, après le match, il reste en position de barrage avec 32 matchs gagnés sur 47 joués. Suivez le classement NBA après le match.

31/01/2020

À 07:13

CET

SPORT.es

Le premier quart a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord et s’est conclu par un résultat de 21-23. Puis, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe visiteuse a augmenté sa différence et est venue gagner de 11 points (30-41) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé avec un résultat partiel de 22-25. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 43 à 48 points avant la pause.

Au troisième trimestre Denver Nuggets Il a réussi à récupérer des points jusqu’à la fin du match, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 12-0 jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 33-22 (et un 76-70 au total). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs locaux ont maintenu leur différence et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30-30. Enfin, le match s’est conclu avec un résultat final de 106-100 en faveur des locaux.

Le triomphe de Denver Nuggets il est dû en partie aux 28 points, 10 passes décisives et quatre rebonds de Nikola Jokic et les 12 points, deux passes et 12 rebonds de Michael Porter. Les 37 points, deux passes décisives et deux rebonds de Jordan Clarkson et les 21 points, une passe décisive et 11 rebonds de Rudy Gobert ils n’étaient pas suffisants pour Utah Jazz Gagnez le match.

Après avoir remporté le match, lors du prochain affrontement Denver Nuggets jouera contre Milwaukee Bucks dans le Forum Fiservtandis que le prochain adversaire de Utah Jazz sera Portland Trail Blazers, avec lequel vous verrez les visages dans le Centre de mode. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.