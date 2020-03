Derek Fisher et Kurt Rambis voient Anthony Davis comme ambassadeur parfait de la marque pour First Entertainment Credit Union

Bien que ce soit une soirée pour les Lakers de Los Angeles, le conseiller principal en basketball Kurt Rambis, l’entraîneur-chef Frank Vogel et plusieurs joueurs se sont rendus au Théâtre de l’Ace Hotel pour une annonce historique impliquant la franchise Anthony Davis et First Entertainment.

Le parrainage pluriannuel fait de First Entertainment la coopérative de crédit officielle de l’équipe, Davis étant le premier ambassadeur de la marque de l’entreprise. Le PDG de First Entertainment, Frank Wasson, le CMO de First Entertainment, Amondo Redmond et Vogel, ont pris la parole devant la foule dynamique.

Davis a également participé à une session de questions / réponses avec Redmond, au cours de laquelle il a souligné l’importance de la littératie financière et les défis qu’il a rencontrés. Davis a révélé que son point faible était les voitures, et plus particulièrement la camionnette Hummer.

Davis a également souligné la nécessité de développer la force nécessaire pour détourner les amis et la famille lorsqu’ils demandent de l’argent ou des articles matérialistes. La demi-étoile des étoiles à sept reprises a dit en plaisantant que c’était devenu plus facile pour lui après avoir dit non à sa mère pour la première fois.

Davis choisit soigneusement les marques avec lesquelles il s’aligne et s’associe uniquement avec celles qui correspondent à ses idéaux. Il a présenté First Entertainment comme un ajustement parfait, notant la direction créative et la liberté qu’ils partageaient lorsqu’ils collaboraient à une publicité spéciale.

La vidéo de contenu intitulée «Tous les rêves s’appliquent ici» a signalé le point de départ de First Entertainment pour devenir le premier allié financier de la communauté de Los Angeles et des créateurs de divertissement de tous les genres.

Avec Rambis, les anciens Lakers Derek Fisher, Rick Fox, Robert Horry et James Worthy étaient parmi les VIP présents. “Je pense que ce partenariat a ce qui semble être beaucoup de potentiel et d’énergie pour vraiment avoir un impact, ce qui est le plus important”, a déclaré Fisher à LakersNation.com.

«Je pense que les Lakers vont dans le sens de plus que de se montrer, de se serrer la main et de dire que nous sommes partenaires. Le court métrage était vraiment cool. Je pense que A.D., ce qu’il représente, correspond à First Entertainment. Ils ne sont pas synonymes des grandes institutions financières, mais cela est également conforme à A.D.

“Il sait très bien qui il est et ce qu’il fait, mais son nom n’est pas toujours mentionné avec les plus grands, donc je pense que c’est un bon match.”

Rambis a ajouté: «C’est un être humain formidable, c’est un jeune homme exceptionnel, il est articulé, il est bien connu, il est reconnu. Et comme LeBron, il veut sortir et faire des choses. Il veut améliorer le monde, il veut améliorer notre société. Pour qu’il puisse être mis dans cette situation, je pense que ce sera gagnant-gagnant pour lui et pour toute entreprise avec laquelle il s’engage. “

Le parrainage entre les Lakers et First Entertainment comprend une vaste image de marque dans l’arène et des promotions lors des matchs à domicile et des événements liés à l’équipe à LA Live, des activations uniques et des moments de fans dans et autour du Staples Center pendant les matchs et la publicité à l’extérieur dans la LA communauté.