Dernier road trip du premier semestre

Qui: Pélicans de la Nouvelle-Orléans chez Indiana Pacers

Quand: Samedi 8 février, 19 h 30 HE

Où: Bankers Life Fieldhouse

Comment regarder: Fox Sports La Nouvelle-Orléans

Les Pélicans clôturent leur bref road trip dans le Midwest et leur dernier road trip de la première moitié de la saison avec un voyage à Indianapolis samedi. Après s’être imposé comme l’un des côtés surprenants de la Conférence de l’Est la saison dernière, les Pacers ont trébuché ces dernières semaines. L’Indiana a perdu cinq de ses six derniers matchs.

Pas par hasard, ces trébuchements sont venus avec la réintroduction de Victor Oladipo après plus d’un an d’absence de la formation avec une blessure. À ses quatre matchs depuis son retour, Oladipo a récolté en moyenne 9,5 points par match, mais a réussi 24,5% sur le terrain et 18,5% sur la ligne des trois points.

Alors que les Pacers ont récemment éprouvé des difficultés sur le papier, la majorité des pertes sont survenues contre des adversaires liés aux séries éliminatoires. Les deux défaites les plus récentes ont été enregistrées contre Toronto, tandis que Dallas et Portland ont remporté des victoires contre l’Indiana en retard. La pire défaite de la course a été enregistrée par les Knicks lors du deuxième match de Oladipo.

L’offensive de l’Indiana a réussi à distance, alors qu’elle se classe troisième de la ligue en trois points. Dans l’ensemble, les Pacers se classent au septième rang de la ligue en pourcentage effectif de buts marqués. L’Indiana est l’une des pires équipes autour de la jante, une zone de la Nouvelle-Orléans au neuvième rang de la ligue en défense.

Lors de leur rencontre précédente cette saison, la Nouvelle-Orléans avait gagné 120-98.

.