Dernières nouvelles et informations (mises à jour) – The Athletic

Note de l’éditeur: Suivez ce blog pour les dernières nouvelles sur le coronavirus des écrivains The Athletic.

Un résumé rapide, avec quelques détails ci-dessous

Tennis: Open de France reporté à septembre; Wimbledon a été annulé

NCAA BB: Tournois NCAA masculins et féminins annulés

NCAA FB: Toutes les activités de l’équipe sont suspendues pour ACC, Big Ten, Big 12, Notre Dame, MAC, Pac-12 et SEC. Les matchs de printemps sont annulés pour ACC, Big Ten, Notre Dame, AAC et MAC.

NBA: Saison suspendue indéfiniment

WNBA: Saison reportée indéfiniment

NHL: Saison suspendue indéfiniment

MLS: Saison suspendue; date de retour cible du 10 mai

MLB: Entraînement de printemps annulé; saison reportée indéfiniment

NFL: Réunions des propriétaires annulées; projet encore prévu du 23 au 25 avril mais annulation des événements publics à Las Vegas

XFL: Saison suspendue

AFL: Saison suspendue, saison AFLW annulée

Boxe: Tous les événements sanctionnés sont suspendus indéfiniment

MMA: L’UFC 249 prévu pour le 18 avril a été annulé

Ligue des champions: Le jeu est suspendu

Ligue Europa: Le jeu est suspendu

première ligue: Saison suspendue jusqu’à au moins mi-mai

UEFA Euro 2020: Reporté à l’été 2021

Copa America: Reporté à l’été 2021

NWSL: Saison reportée indéfiniment; formation suspendue jusqu’au 5 mai

Tour de la PGA: La saison du PGA Tour a été suspendue et a reporté tous les événements

NASCAR: Courses reportées début mai: Texas Motor Speedway, Bristol Motor Speedway, Richmond Raceway, Talladega Superspeedway et Dover International Speedway. Le week-end de retour de NASCAR est provisoirement prévu pour le Martinsville Speedway les 7 et 9 mai

IndyCar: La 104e édition de l’Indianapolis 500 a été reportée au 23 août

Maîtrise: Reporté au 9-15 novembre

Jeux olympiques de 2020: Reporté à l’été 2021

Championnat PGA: Reporté au 3 au 9 août

NCAA: Suspension de recrutement en vigueur jusqu’au 15 avril

Derby kentucky: Déplacé du premier samedi de mai au premier samedi de septembre

Dernier point: les employés de l’équipe MLB seront les sujets de la plus grande étude américaine sur les anticorps COVID-19

De Molly Knight: Dix mille employés de 27 des 30 clubs de la ligue se sont portés volontaires pour participer à ce que les chercheurs de Stanford, USC et du Laboratoire de recherche et d’essais sur la médecine du sport appellent l’étude COVID-19 Sero Prevalence Study, a confirmé un porte-parole de la MLB. Le test d’anticorps ne recherche pas d’infection COVID-19 active, mais plutôt la présence d’une protéine sanguine spécifique que le corps humain produit en réponse. Ce n’est pas la même chose que les tests PCR utilisés pour déterminer si des personnes sont actuellement infectées par le virus.

Des obstacles subsistent avant le début de la MLB

La Ligue majeure de baseball discute d’un plan pour mettre les équipes en quarantaine et jouer dans un endroit centralisé, probablement à Phoenix et dans les environs, afin de commencer la saison en mai, selon Ken Rosenthal de l’Athletic. Ce plan se heurte à plusieurs obstacles, a rapporté Rosenthal, notamment l’approbation du gouvernement fédéral et des États, des considérations financières et des directives sur les interactions personnelles.

Permettre aux joueurs de retourner aux États-Unis depuis leur domicile à l’étranger est un autre problème important, et le syndicat des joueurs voudrait s’assurer que toutes les précautions seront prises pour empêcher les joueurs de contracter le virus.

“Bien que nous ayons discuté de l’idée d’organiser des jeux à un endroit comme une option potentielle, nous n’avons pas opté pour cette option ou élaboré un plan détaillé”, a déclaré MLB dans un communiqué.

L’UFC prévoit de tenir l’événement dans un lieu non divulgué sabordé, l’événement est maintenant annulé

Mise à jour: l’UFC 249 a maintenant été annulé.

De plus tôt:

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que l’UFC 249 se poursuivrait comme prévu le 18 avril, mais qu’il sera transféré du Barclays Center à New York vers un endroit non divulgué.

Cet emplacement serait le Tachi Palace Casino Resort, qui se trouve sur un terrain qui fait partie de la communauté indienne de Santa Rosa, reconnue par le gouvernement fédéral en Californie centrale, et qui n’est donc pas soumis à la surveillance de la California State Athletic Commission ni au mandat de l’État de rester à la maison. .

White a déclaré à ses partenaires médiatiques qu’il avait loué les locaux pour deux mois et qu’il “continuerait à pomper”. Il a dit qu’il a également accès à une île privée pour que les combattants qui ne peuvent pas entrer aux États-Unis puissent participer.

Khabib Nurmagomedov était censé défendre son titre léger contre Tony Ferguson dans l’événement principal, mais Nurmagomedov, du Daghestan en Russie, n’est pas en mesure de quitter le pays. Ferguson affrontera à la place Justin Gaethje dans un combat pour le titre intérimaire.

La FIFA prolonge la saison indéfiniment

Avec la menace du coronavirus variant dans le monde, la FIFA permettra à chaque association de football de chaque pays de déterminer la fin des saisons.

Cette décision ne signifie pas qu’il sera interdit aux associations de mettre fin aux compétitions en l’état – la Fédération belge de football a déjà proposé d’annuler sa saison de haut vol avec un match restant – mais supprimera plutôt la pression pour terminer pendant la pandémie.

La FIFA modifiera également les dates de la fenêtre de transfert d’été et permettra aux contrats des joueurs qui expirent le 30 juin d’être prolongés tout au long de la saison.

Wimbledon annulé pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale

Le All England Club a annulé Wimbledon pour la première fois depuis 1945, ce qui en fait le premier tournoi du Grand Chelem à être annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

Il devait se tenir du 29 juin au 12 juillet.

«Cela nous a pesé lourdement dans l’esprit que l’organisation des Championnats n’a été interrompue que par les guerres mondiales», a déclaré Ian Hewitt, président du All England Club, «mais, après un examen approfondi et approfondi de tous les scénarios, nous pensons que c’est une mesure de cette crise mondiale que c’est finalement la bonne décision d’annuler les Championnats de cette année, et de se concentrer plutôt sur la façon dont nous pouvons utiliser l’étendue des ressources de Wimbledon pour aider ceux dans nos communautés locales et au-delà. »

La fédération française de tennis avait auparavant retardé le début de l’Open de France, qui se tiendra du 24 mai au 7 juin, soit près de quatre mois du 20 septembre au 4 octobre.

C’est avec grand regret que l’AELTC a décidé aujourd’hui que les Championnats 2020 seront annulés pour des raisons de santé publique liées à l’épidémie de coronavirus.

Les 134e championnats se dérouleront plutôt du 28 juin au 11 juillet 2021.https: //t.co/c0QV2ymGAt

– Wimbledon (@Wimbledon) 1 avril 2020

La WNBA reporte le début de la saison

Alors que d’autres ligues sportives nationales à tous les niveaux ont suspendu, reporté ou annulé des saisons et des compétitions alors que la menace du virus s’intensifiait, la WNBA a attendu pour annoncer sa décision jusqu’au 3 avril. La ligue ne devait commencer sa saison régulière que le 15 mai, avec les camps d’entraînement devraient s’ouvrir le 26 avril.

Le premier événement majeur, le WNBA Draft, aura lieu comme prévu le 17 avril, mais virtuellement, la ligue a annoncé le 26 mars.

Le propriétaire des Knicks, James Dolan, est testé positif au virus

Le propriétaire de Knicks, James Dolan, a été testé positif pour le coronavirus, l’équipe a annoncé le 28 mars, devenant le premier grand propriétaire de sports américain connu pour avoir testé positif pour COVID-19.

L’équipe a déclaré que Dolan, qui continue de superviser les opérations commerciales, s’est auto-isolé et ne ressent «que peu ou pas de symptômes».

Le Premier ministre japonais annonce un accord pour reporter les Jeux olympiques

Après ses entretiens téléphoniques avec le président du CIO Bach, le Premier ministre Abe a parlé à la presse et a expliqué que les deux ont convenu que les Jeux olympiques de Tokyo ne seraient pas annulés et que les jeux se tiendraient d’ici l’été 2021.

Après ses entretiens téléphoniques avec le président du CIO Bach, le Premier ministre Abe a parlé à la presse et a expliqué que les deux ont convenu que les Jeux olympiques de Tokyo ne seraient pas annulés et que les jeux se tiendraient d’ici l’été 2021. pic.twitter.com/ ihe8To2g3R

– Bureau du PM du Japon (@JPN_PMO) 24 mars 2020

Dimanche, telle était la position du CIO:

Le Comité International Olympique se donnera jusqu’à la mi-avril pour décider s’il reportera les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 prévus pour juillet, selon une lettre du président du CIO Thomas Bach aux athlètes olympiques qui a été publiée dimanche.

Cette lettre intervient deux jours après que USA Swimming et USA Track and Field ont exhorté le Comité olympique américain à faire pression pour que les Jeux soient reportés jusqu’en 2021 à la suite de la crise sanitaire mondiale actuelle liée au coronavirus.

Dans sa lettre aux athlètes, Bach a déclaré que le principe directeur du CIO était de “protéger la santé de toutes les personnes impliquées” et que l’organisation “adhérerait à cela dans toutes nos décisions” concernant les Jeux de Tokyo.

Dans la décision du Comité olympique canadien et l’évaluation de Dick Pound selon laquelle une décision sur les Jeux a déjà été prise. – Dan Robson

Le Comité olympique canadien a annoncé qu’il n’enverrait pas d’athlètes aux Jeux s’ils avaient lieu cet été.

L’Australie semble prête à suivre.

USA Swimming demande que les Jeux de Tokyo soient reportés à 2021

USA Swimming invite les dirigeants olympiques du pays à retarder les Jeux de Tokyo d’un an. Peu de temps après, les Jeux ont en effet été reprogrammés du 23 juillet au 8 août 2021.

“La santé et la sécurité devraient être la priorité de tout le monde”, a déclaré Tim The Hinchey, PDG de USA Swimming, à The Athletic. “Nous vivons actuellement une période sans précédent de circonstances non représentées dans le monde.”

Dans une lettre adressée au Comité olympique et paralympique américain, Hinchey a demandé à l’organisation de plaider pour un report d’un an des Jeux de Tokyo.

Le stress causé par l’incertitude sur l’avenir des Jeux a mis les athlètes olympiques dans une position vulnérable, a déclaré Hinchey. Les entraîneurs et les athlètes de l’équipe de natation des États-Unis ont été en contact quotidiennement et ont décidé de prendre une position unie.

«L’une des choses que nous remarquons rapidement, c’est le stress et l’anxiété et nous commençons à nous préoccuper vraiment de la santé mentale en ce qui concerne nos athlètes», a déclaré Hinchey.

L’accessibilité à l’eau a été un énorme défi pour les athlètes qui s’entraînent, ce qui a également fait basculer le processus des essais olympiques.

“Lorsque ces installations sont fermées, cela pose un problème n ° 1”, a déclaré Hinchey. “Les sports pour lesquels ils excellent à un niveau de classe mondiale, ils n’ont pas accès à l’eau – et c’est le plus stressant, je pense, en ce moment.”

– Dan Robson

L’entraîneur des Saints Sean Payton est positif

Selon Adam Schefter d’ESPN, Payton est le premier test positif connu de la NFL.

Quelques détails de Jeff Duncan.

Marcus Smart des Celtics, deux Lakers également positifs

Per Shams Charania sur les Lakers.

Et à Boston, Smart a publié ceci sur Twitter.

De plus, trois membres de l’organisation 76ers se sont révélés positifs.

Le joueur des Sénateurs d’Ottawa est positif; Bill Daly de la LNH affirme que la saison complète en 2020-21 est une priorité

Un joueur anonyme des Sénateurs d’Ottawa a été testé positif au virus, a indiqué l’équipe dans un communiqué mardi soir. Ce joueur éprouve de légers symptômes et est maintenant isolé. On croit que plusieurs joueurs des Sénateurs sont malades et attendent les résultats des tests pour déterminer combien ont été infectés. Plus de Hailey Salvian et James Mirtle.

Un joueur des Sénateurs d’Ottawa a été testé positif au virus COVID-19. Le joueur a eu de légers symptômes et est isolé.

PLUS: https://t.co/c0W87y7bHX pic.twitter.com/UAxLPmaf2o

– Sénateurs d’Ottawa (@Senators) 18 mars 2020

Et le commissaire adjoint de la LNH a déclaré à The Athletic que la préservation d’une saison complète de 82 matchs sera la priorité absolue lorsque la ligue arrivera à un point où il sera prudent d’envisager des options pour terminer la saison 2019-2020. La conversation complète avec Scott Burnside et Pierre LeBrun.

Quatre Brooklyn Nets, dont Kevin Durant, sont positifs

De Alex Schiffer: Kevin Durant, trois autres joueurs des Nets testés positifs pour le virus COVID-19.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a eu cette réaction:

Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Mais, avec tout le respect que je vous dois, toute une équipe de la NBA ne devrait PAS se faire tester pour COVID-19 tant qu’il y a des patients gravement malades qui attendent d’être testés.

Les tests ne devraient pas être destinés aux riches, mais aux malades. https://t.co/7uQlL3zc7Z

– Le maire Bill de Blasio (@NYCMayor) 17 mars 2020

Le Los Angeles Times rapporte que les Lakers, l’équipe qui a joué contre les Nets lors du dernier match avant la suspension, testeront leurs joueurs mercredi.

Voici Bill Oram: Tester les Lakers pour COVID-19 était socialement irresponsable.

Les tests sur l’Oklahoma City Thunder sont revenus négatifs.

La MLB repousse la saison pour se conformer à la dernière recommandation du CDC

Déclaration de la Ligue majeure de baseball: pic.twitter.com/E5xPfMGOc0

– MLB (@MLB) 16 mars 2020

Christian Wood de Pistons a le coronavirus

Rapport de James L. Edwards III et Shams Charania: L’attaquant de Détroit est le troisième joueur de la NBA connu pour avoir contracté le virus qui cause COVID-19. Wood, qui est en isolement depuis mercredi, a ressenti des symptômes jeudi et a été testé. Selon une source, le bois est «100% OK» et «se sent bien».

Rosenthal: Pas encore de plan pour payer les employés horaires des équipes de baseball

Alors que des joueurs comme George Springer et Trevor Bauer apportent de l’argent pour les travailleurs du stade et les employés du jour du match, les dirigeants de quatre clubs, confrontés à des défis différents de ceux de leurs homologues de la NBA et de la LNH, ont déclaré samedi soir qu’ils formulaient toujours des idées sur la façon de compenser travailleurs pour le temps qu’ils manquent.

Une bonne lecture sur les Jeux olympiques

De Dan Robson: Coronavirus menace d’éteindre la flamme olympique avant son arrivée à Tokyo.

Aide aux travailleurs

Les Charlotte Hornets se joignent à la liste des équipes fournissant une aide financière aux membres du personnel du jour du match.

#Hornets annonce sa propriété et les joueurs se sont associés pour créer un fonds pour fournir une aide financière aux employés à temps partiel. pic.twitter.com/cBTwGmtZ0Y

– Rod Boone (@rodboone) 15 mars 2020

Les Portland Trail Blazers ont emboîté le pas, promettant 1,4 million de dollars pour payer près de 1 000 employés à temps partiel qui auraient travaillé pour les Blazers à domicile.

Un joueur XFL teste positif pour COVID-19

Lindsay Jones rapporte: Un joueur des Seattle Dragons s’est révélé positif pour COVID-19, a déclaré la porte-parole de la ligue à l’Athletic. Le joueur, qui n’a pas été identifié, s’est auto-déclaré au personnel médical de l’équipe après être tombé malade. Le test positif a été confirmé vendredi. C’est le premier diagnostic de la maladie causée par le coronavirus dans le football professionnel.

Baseball essayant de résoudre les problèmes provoqués par COVID-19

De Ken Rosenthal et Evan Drellich: Les questions de rémunération, de temps de service, de programmation éventuelle des jeux et de la meilleure façon d’empêcher les joueurs de contracter le virus sont en cours de résolution dans l’incertitude. Comme l’a expliqué un agent de joueurs: «Il est difficile d’avoir un plan quand on ne peut pas avoir un plan.»

La NCAA suspend son recrutement jusqu’au 15 avril

Vendredi, la NCAA a annoncé une période morte de recrutement pour toutes les divisions jusqu’au 15 avril au moins. Il a en outre été déterminé que l’allégement de l’admissibilité serait étendu à tous les étudiants-athlètes participant aux sports de printemps.

Le comité de coordination du conseil de la division I convient que la dispense d’admissibilité est appropriée pour les sports de printemps: pic.twitter.com/u7hwYOyTDV

– À l’intérieur de la NCAA (@InsidetheNCAA) 13 mars 2020

Le Masters a été reprogrammé pour novembre

Augusta National a annoncé le mois dernier qu’il ne tiendrait pas le tournoi à sa place habituelle d’avril. Les nouvelles dates sont du 9 au 15 novembre.

Déclaration du président Ridley:

“Compte tenu des dernières informations et analyses d’experts, nous avons décidé à ce stade de reporter @TheMasters, @anwagolf et @DriveChipPutt National Finals.”

Tous les détails sur https://t.co/FX2AN1MLsY pic.twitter.com/Z2DjS5TYdG

– The Masters (@TheMasters) 13 mars 2020

Le marathon de Boston est déplacé en septembre

La Boston Athletic Association a déclaré vendredi que la course n’aurait pas lieu le jour des Patriots, le troisième lundi d’avril. Au lieu de cela, le groupe a l’intention de tenir la course le lundi 14 septembre.

Le 124e marathon de Boston a été reporté – la @BAA comprend la décision de la ville selon laquelle le marathon ne peut pas avoir lieu le 20 avril, et nous offrons notre soutien total pour déployer tous les efforts pour reporter jusqu’au 14 septembre 2020. Pour en savoir plus: https: // t.co/CsnHNKOAZz pic.twitter.com/eBEGDM18FT

– Marathon de Boston (@bostonmarathon) 13 mars 2020

Les tournois NCAA ont été annulés

La NCAA a annulé les tournois de basket-ball masculin et féminin et March Madness.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 12 mars 2020

Selon la NCAA, tous les championnats d’hiver et de printemps restants ont également été annulés.

Les conférences Big Ten, SEC, American, Atlantic 10, Big 12, Pac-12 et Big East ont toutes annulé leurs tournois de conférence jeudi, dans certains cas quelques minutes avant le début de leur calendrier de match.

Le Big East a annoncé son premier match de quart de finale, entre St. John’s et Creighton, avant que la décision ne soit prise. L’annonce est intervenue à la mi-temps. Le match se jouait au Madison Square Garden de New York.

Voici Dana O’Neil sur les grandes nouvelles de la journée.

Seth Davis fait l’éloge de la saison 2019-20.

Dustin Dopirak lors des 20 dernières minutes de la saison de basketball universitaire, alors que Creighton et St. John’s ont joué dans un MSG presque vide.

Brendan Quinn avec un tic-tac du Michigan se prépare pour son match de quart de finale Big Ten et quelques instants avant de l’apprendre a été annulé.

Dans d’autres nouvelles de basket-ball de la NCAA, la Colonial Athletic Association a confirmé qu’un officiel qui a travaillé dans le tournoi de la ligue a été testé positif pour le coronavirus.

La LNH a suspendu sa saison

La LNH a emboîté le pas à la NBA et à la MLS et a suspendu la saison. D’après ce que nous savons, il n’y a pas eu d’opposition à la motion de suspension d’activités.

Selon un appel du conseil des gouverneurs de la LNH, la saison a officiellement été interrompue.

– Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 12 mars 2020

L’AHL, l’USHL et la LCH ont également suspendu leurs saisons.

Voici plus de LeBrun à ce sujet: la LNH prend la bonne décision de suspendre temporairement sa saison.

De plus, James Mirtle explore à quoi ressemblera la saison de la LNH si elle reprend après la fermeture du COVID-19.

De Scott Wheeler: Alors que la LNH entame une pause, les ligues de hockey junior se sont précipitées pour répondre à COVID-19.

Les Sharks de San Jose ont annoncé qu’un employé à temps partiel s’était révélé positif.

Le baseball suspend ses opérations

La journée d’ouverture 2020 sera retardée d’au moins deux semaines; Les Jeux d’entraînement du printemps ont été annulés à compter d’aujourd’hui; et les jeux @WBCBaseball Qualifier reportés indéfiniment en raison de l’urgence nationale créée par la pandémie de coronavirus. pic.twitter.com/yCgUHkdfpF

– MLB Communications (@MLB_PR) 12 mars 2020

Voici plus de Jayson Stark: C’était juste un printemps normal – jusqu’à ce qu’il ne soit pas.

Et de Marc Carig: Le baseball affronte une saison reportée et un printemps effrayant et incertain.

La XFL rejoint la liste des ligues suspendant des opérations

Ajoutez le XFL à cette liste. Il a informé ses joueurs qu’il suspendait la saison indéfiniment, ont confirmé des sources. https://t.co/GjzIpgCmjv

– Nicki Jhabvala (@NickiJhabvala) 12 mars 2020

Voici la déclaration de la XFL.

Rudy Gobert et Donovan Mitchell de l’Utah sont positifs pour le coronavirus; La NBA suspend la saison

Mise à jour du jeudi soir: La NBA a informé les équipes de ses politiques pour les prochains jours.

La NBA a informé les 30 équipes des politiques en vigueur immédiatement et jusqu’au 16 mars, notamment:

– Tous les joueurs doivent rester sur le marché de l’équipe

– Les joueurs restent à la maison aussi longtemps que possible

– AUCUN entraînements de groupe, pratiques

– Les médecins / entraîneurs de l’équipe parlent à chaque joueur une fois par jour

– Shams Charania (@ShamsCharania) 12 mars 2020

Le Staples Center était une scène étrange sur ce qui aurait dû être une soirée de jeu chargée, rapporte Brett Dawson.

Jeudi matin, Shams Charania a mis à jour la situation pour confirmer que Donovan Mitchell a été testé positif pour COVID-19:

Sources: Donovan Mitchell était le seul joueur / personnel de Jazz à avoir testé positif pour le coronavirus sur 58 tests administrés mercredi soir. Les tests restants sont revenus négatifs.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 12 mars 2020

ESPN a d’abord signalé que Mitchell était positif.

A partir de mercredi soir…

Des nouvelles absolument énormes via The Athletic’s Shams Charania:

Rudy Gobert, joueur étoile de l’Utah Jazz, a été testé positif pour le coronavirus, selon des sources @TheAthleticNBA @Stadium.

Des sources disent que Gobert se sent bien, fort et stable – et se sentait assez fort pour jouer ce soir.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 12 mars 2020

Et puis ceci:

La NBA a suspendu sa saison.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 12 mars 2020

Et ça:

Sources: Les Raptors ont informé leurs joueurs de l’auto-quarantaine pour les 14 prochains jours en raison d’une situation de coronavirus. Toronto a affronté l’Utah et Rudy Gobert lundi.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 12 mars 2020

Voici plus de Charania et Tony Jones: Rudy Gobert teste positif pour le coronavirus – ce que nous savons jusqu’à présent.

L’opinion de David Aldridge est que la NBA n’avait pas le choix et nous non plus. “Et toutes les autres grandes ligues sportives devront également fermer leurs portes”, écrit-il.

L’athlète Erik Horne était sur les lieux à Oklahoma City.

Tony Jones raconte à la première personne qu’il doit subir des tests de coronavirus et une mise en quarantaine en raison de son exposition et de tout ce qui s’est passé cette nuit folle à OKC.

Les Raptors de Toronto ont annoncé vendredi qu’après une attente de 48 heures, tous leurs résultats aux tests COVID-19 étaient encourageants. Blake Murphy note cependant que d’autres questions demeurent.

Sam Vecenie et John Hollinger sur la façon dont la pandémie de coronavirus modifiera le processus préliminaire à la NBA.

De Sam Amick: Test d’Adam Silver: Pourquoi le commissaire de la NBA ne fait pas le poids face au coronavirus.

John Hollinger va en profondeur sur ce qu’il faut savoir sur la saison suspendue et quand elle pourrait reprendre.

Et voici un éditorial d’Ethan Strauss expliquant pourquoi, alors qu’Adam Silver est félicité pour avoir suspendu la saison en raison du coronavirus, la décision n’a pas été prise assez rapidement.

Réaction de partout dans la NBA

• À Miami, les Heat et Hornets jouaient toujours au quatrième trimestre alors que la nouvelle arrivait. La défaite de 109-98 des Heat contre les Hornets, qui les a empêchés de décrocher une place en séries éliminatoires, était la chose la plus éloignée de l’esprit de l’entraîneur des Heat, Erik Spoelstra, après le match. «Nous venons d’apprendre les nouvelles qui entrent dans nos vestiaires. Notre vestiaire est encore stupéfait. C’est un moment très grave en ce moment. La ligue évolue de manière appropriée et prudente. Nous surveillons tous la situation et voyons où elle va à partir d’ici. Nous devons simplement nous asseoir et observer et surveiller la situation. Je pensais que le premier déclencheur allait potentiellement être de jouer à des jeux sans fans. Il semblait que chaque jour, il y avait un nouveau développement, et c’est pourquoi avant le match, je voulais prendre du recul juste pour surveiller et attendre un mot de la ligue. Il y aura une autre conférence téléphonique avec la ligue demain, et nous en saurons plus. Nous sommes dans le moment présent, essentiellement d’heure en heure jusqu’à ce que nous trouvions la prochaine nouvelle. »

The Heat a mis fin brusquement à la conférence de presse de Spoelstra, et aucun joueur n’a été mis à la disposition des médias, rapporte Andre Fernandez de The Athletic Miami.

L’entraîneur des Hornets James Borrego a déclaré après le match: «C’est un moment très sensible en ce moment pour notre ligue et notre pays. Nous venons de le découvrir en sortant du court. C’est extrêmement surréaliste, mais c’est la réalité pour les gens. Ce n’est plus seulement à la télévision, dans un autre pays, ailleurs. C’est maintenant à la maison. Nous devons être intelligents, conscients, suivre les conseils et faire confiance à la NBA pour avoir les meilleures avancées. Pour obtenir ces informations maintenant, c’est beaucoup à traiter. Nous allons rentrer à la maison et comprendre cette chose. “

• De Will Guillory avec les Pélicans: Avec neuf minutes restantes avant le tipoff mercredi à Sacramento, les Pélicans sont restés dans leur vestiaire pendant que les Kings se réchauffaient au Golden 1 Center. Cinq minutes après l’heure de début prévue, le match a été annulé après avoir révélé que Courtney Kirkland, l’un des arbitres du rôle, faisait partie de l’équipage pour le match de lundi soir entre le Jazz et Toronto.

“Nos gars ne veulent pas jouer”, a déclaré une source de Pelicans à The Athletic. Cependant, Lonzo Ball et Brandon Ingram sont allés sur le terrain pour tirer une fois l’annonce faite dans l’arène.

• Les Cavaliers, qui ont joué contre Gobert et le Jazz la semaine dernière, n’ont pas encore été envoyés pour des tests, ont déclaré des sources à The Athletic’s Joe Vardon, bien que tout joueur qui ne se sent pas bien subirait probablement un test.

• Une chronique d’Eric Koreen à Toronto: Raptors on terra nova with COVID-19 scare after Rudy Gobert diagnostic.

• Et Sam Amick, Jason Jones et Will Guillory explorent la nuit où la NBA s’est arrêtée et la scène surréaliste à Sacramento.

• Quelques réflexions du vice-président de la NBAPA, Bismack Biyombo:

Bismack Biyombo, qui est vice-président de la NBAPA, a déclaré qu’il devait vérifier le message texte du groupe avec les autres membres du conseil d’administration une fois qu’il était entré dans les vestiaires pour croire que la suspension de la NBA suspendait réellement les matchs. Je lui ai demandé s’il pensait qu’ils joueraient à nouveau cette saison. Il fait. pic.twitter.com/L0rPsPsIk2

– Rod Boone (@rodboone) 12 mars 2020

NASCAR publie un calendrier révisé provisoire

Comme indiqué pour la première fois par The Athletic, NASCAR espère reprendre la saison 2020 Cup Series avec le Coca-Cola 600 le week-end du Memorial Day, un scénario dans le meilleur des cas qui permettrait que les 32 courses à points restantes soient terminées début novembre.

Bien que le calendrier soit provisoire et que l’un des nombreux scénarios potentiels, il offre un aperçu de la réflexion de NASCAR sur la façon dont le reste de la saison pourrait être achevé sans que les courses aux points soient annulées. La version du calendrier distribuée à certaines équipes cette semaine et obtenue par The Athletic comprend quatre courses en milieu de semaine, deux week-ends supplémentaires en double tête et l’élimination de deux week-ends de repos qui permettraient de compenser huit courses à points reportées.

NASCAR a repoussé les week-ends de course au début de mai, notamment au Texas Motor Speedway (27-29 mars), Bristol Motor Speedway (3-5 avril), Richmond Raceway (17-19 avril), Talladega Superspeedway (24-26 avril) et Douvres International Speedway (1-3 mai). A titre indicatif, le premier week-end de course de NASCAR est prévu pour Martinsville Speedway les 7 et 9 mai, bien que le gouverneur de Virginie Ralph Northam ait émis une ordonnance de séjour à domicile jusqu’au 10 juin.

‘Quelle perte de temps’: Jordan Bianchi rapporte la scène du week-end NASCAR qui n’était pas à Atlanta.

Décisions COVID-19 liées au sport automobile:

• NASCAR: Les courses sont reportées jusqu’au début mai: Texas Motor Speedway, Bristol Motor Speedway, Richmond Raceway, Talladega Superspeedway et Dover International Speedway. Le week-end de retour de NASCAR est provisoirement prévu pour Martinsville Speedway les 7 et 9 mai.

• IndyCar: Pour la première fois de son histoire, l’Indianapolis 500 se déroulera en dehors du mois de mai. Il est maintenant prévu pour le 23 août, et les essais d’ouverture débuteront le mercredi 12 août. Pour tenir compte du déménagement, plusieurs courses d’été ont été reportées. La course d’ouverture de la saison précédemment annulée à Saint-Pétersbourg, en Floride, est provisoirement répertoriée comme la nouvelle finale de la saison à une date à déterminer. Le Grand Prix de Long Beach (initialement prévu du 17 au 19 avril) et les courses au Barber Motorsports Park à Birmingham, Alabama (3-5 avril), Circuit of The Americas à Austin, Texas (24-26 avril) et le double titre sur le les rues de Belle Isle sont maintenant annulées.

• NHRA: La NHRA prévoit provisoirement de reprendre les épreuves de la série Mello Yello Drag Racing Series du 5 au 7 juin au Gainesville Raceway. Le calendrier révisé comprendra 19 événements au total, dont six seront condensés en deux jours de compétition. La saison se terminera en novembre au Auto Club Raceway.

• Supercross: La saison est indéfiniment reportée.

• Formule Un: La FIA a annoncé un arrêt obligatoire pour toutes les équipes de Formule 1.

• IMSA: Les courses suivantes ont été reprogrammées: le Grand Prix des voitures de sport Acura à Mid-Ohio, initialement prévu du 1er au 3 mai, a été reporté au week-end du 25 au 27 septembre; le championnat IMSA Monterey SportsCar au WeatherTech Raceway Laguna Seca a été déplacé d’un week-end pour se dérouler du 4 au 6 septembre (afin d’accueillir les concurrents IMSA qui prévoient participer au 24 Heures du Mans, qui se déroulera désormais du 19 au 20 septembre); et la 23e édition annuelle du Petit Le Mans à Road Atlanta a été repoussée d’une semaine au 14-17 octobre.

Les 12 Heures de Sebring ont été déplacées le week-end du 11 au 14 novembre, date à laquelle elles deviendront la finale de la saison IMSA. De plus, le Championnat du Monde d’Endurance a annulé sa course de 1000 miles qui devait se tenir à Sebring. Le Grand Prix de Saint-Pétersbourg (13-15 mars), le Grand Prix d’Alabama (3-5 avril), le Grand Prix de Long Beach (17-19 avril) et le Grand Prix de Détroit (29-30 mai) ont été annulés .

• Monde des hors-la-loi: Tous les événements sont reportés au 18 avril.

• MotoGP: Les huit premières courses de la saison ont été reportées ou annulées.

• Formule E: Le calendrier des séries de voitures électriques est suspendu pour deux mois.

Bellator reporte tandis que l’UFC clôt l’événement aux fans

L’événement Bellator 241 de vendredi à Uncasville, dans le Connecticut, est maintenant reporté. Jeudi, les responsables ont déclaré que l’événement serait fermé aux fans, mais vendredi, l’événement a été officiellement annulé. Les combats programmés seront réservés à une date ultérieure.

L’événement UFC de Brasilia de samedi s’est déroulé comme prévu, mais sans spectateurs. À partir de maintenant, la carte de l’UFC du 21 mars à Londres devrait se poursuivre comme prévu, mais l’événement du 28 mars à Columbus se déplace vers les installations de l’UFC Apex à Las Vegas.

De Ben Fowlkes: MMA et coronavirus: comment les promoteurs, les combattants, les gymnases réagissent à une pandémie.

Quant à la boxe, Lance Pugmire a ceci: Bob Arum de Top Rank explique le report des combats dus au coronavirus.

Voici plus de Pugmire et Mike Coppinger: les boxeurs, les promoteurs luttent avec l’effet du coronavirus sur le calendrier des combats maintenant en mouvement.

La PGA fait de même

C’est avec regret que nous annonçons l’annulation du championnat THE PLAYERS et de tous les événements à travers le Valero Texas Open. https://t.co/r01TeB83yK

– PGA TOUR (@PGATOUR) 13 mars 2020

Les ligues de football suspendent également les saisons

Des sources ont confirmé que la MLS avait suspendu sa saison et que US Soccer avait annulé les matchs amicaux des équipes nationales masculine et féminine en mars et avril. Dans une déclaration préparée, la MLS a annoncé qu’elle suspendrait le jeu pendant 30 jours.

La Major League Soccer suspend sa saison pendant 30 jours pic.twitter.com/P0HEPmsnkx

– Major League Soccer (@MLS) 12 mars 2020

Donc, pour conclure: les matchs internationaux de MLS, USL, CONCACAF et USA / Mexique sont tous officiellement suspendus et / ou annulés. La ligue mexicaine continue de jouer. NWSL décide vers 15 heures. ET.

À l’étranger, le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, s’est révélé positif. Le prochain match d’Arsenal a été reporté.

Jeudi soir, la Premier League prévoyait de jouer d’autres matches ce week-end, mais tiendra désormais une réunion d’urgence avec les clubs vendredi pour discuter des mesures à prendre.

Des sources ont déclaré à The Athletic que cela entraînerait probablement la suspension de la compétition.

Jeudi, Leicester City a annoncé que trois joueurs avaient été mis en quarantaine après avoir montré des symptômes de coronavirus, tandis que Chelsea a également annulé la formation par mesure de précaution après qu’une personne proche de l’équipe ait déclaré ne pas se sentir bien.

De plus, Callum Hudson-Odoi de Chelsea s’est révélé positif.

De Matt Slater: Que se passe-t-il si la saison ne peut pas se terminer? Coronavirus and football explained.

Ohio State cancels spring game

From The Athletic’s Bill Landis:

Ohio State canceled its spring football game, scheduled for April 11. That game drew more than 60,000 fans last year and has drawn upward of 90,000 in the past. OSU also joined the growing list of universities closing off their remaining home athletic contests from the public, limiting sporting events for the rest of the academic year to student-athletes and their immediate family members, team coaches and staff, essential event management, operational and facility staff and credentialed members of the media.

