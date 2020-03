Dernières nouvelles et informations (mises à jour) – The Athletic

Note de l’éditeur: Suivez ce blog pour les dernières nouvelles sur le coronavirus des écrivains The Athletic.

Les tournois de conférence sont annulés à travers le pays

Les conférences Big Ten, SEC, American, Atlantic 10, Big 12, Pac-12 et Big East annulent toutes leurs tournois de conférence, dans certains cas quelques minutes avant le début du calendrier des matchs d’aujourd’hui.

Le Big East a annoncé son premier match de quart de finale entre St. John’s et Creighton avant que la décision ne soit prise. L’annonce est intervenue à la mi-temps. Le match se jouait au Madison Square Garden de New York.

Le dernier… Rudy Gobert et Donovan Mitchell de l’Utah sont positifs pour le coronavirus, disent des sources à The Athletic; La NBA suspend la saison

Jeudi matin, Shams Charania a mis à jour la situation pour confirmer que Donovan Mitchell a été testé positif pour COVID-19:

Sources: Donovan Mitchell était le seul joueur / personnel de Jazz à avoir testé positif pour le coronavirus sur 58 tests administrés mercredi soir. Les tests restants sont revenus négatifs.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 12 mars 2020

ESPN a d’abord signalé que Mitchell était positif.

A partir de mercredi soir…

Des nouvelles absolument énormes via The Athletic’s Shams Charania:

Rudy Gobert, joueur étoile de l’Utah Jazz, a été testé positif pour le coronavirus, selon des sources @TheAthleticNBA @Stadium.

Des sources disent que Gobert se sent bien, fort et stable – et se sentait assez fort pour jouer ce soir.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 12 mars 2020

Et puis ceci:

La NBA a suspendu sa saison.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 12 mars 2020

Et ça:

Sources: Les Raptors ont informé leurs joueurs de l’auto-quarantaine pour les 14 prochains jours en raison d’une situation de coronavirus. Toronto a affronté l’Utah et Rudy Gobert lundi.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 12 mars 2020

Voici plus de Charania et Tony Jones: Rudy Gobert teste positif pour le coronavirus – Ce que nous savons jusqu’à présent

L’opinion de David Aldridge est que la NBA n’avait pas le choix et nous non plus. “Et toutes les autres grandes ligues sportives devront également fermer leurs portes”, écrit-il.

L’athlète Erik Horne était sur les lieux à Oklahoma City.

Réaction autour de la NBA

• À Miami, les Heat et Hornets jouaient toujours au quatrième trimestre alors que la nouvelle arrivait. La défaite de 109-98 des Heat contre les Hornets, qui les a empêchés de décrocher une place en séries éliminatoires, était la chose la plus éloignée de l’esprit de l’entraîneur des Heat, Erik Spoelstra, après le match. «Nous venons d’apprendre les nouvelles qui entrent dans nos vestiaires. Notre vestiaire est encore stupéfait. C’est un moment très grave en ce moment. La ligue évolue de manière appropriée et prudente. Nous surveillons tous la situation et voyons où elle va à partir d’ici. Nous devons simplement nous asseoir et observer et surveiller la situation. Je pensais que le premier déclencheur allait potentiellement être de jouer à des jeux sans fans. Il semblait que chaque jour, il y avait un nouveau développement, et c’est pourquoi avant le match, je voulais prendre du recul juste pour surveiller et attendre un mot de la ligue. Il y aura une autre conférence téléphonique avec la ligue demain, et nous en saurons plus. Nous sommes dans le moment présent, essentiellement d’heure en heure jusqu’à ce que nous trouvions la prochaine nouvelle. »

The Heat a mis fin brusquement à la conférence de presse de Spoelstra, et aucun joueur n’a été mis à la disposition des médias, rapporte Andre Fernandez de The Athletic Miami.

L’entraîneur des Hornets James Borrego a déclaré après le match: «C’est un moment très sensible en ce moment pour notre ligue et notre pays. Nous venons de le découvrir en sortant du court. C’est extrêmement surréaliste, mais c’est la réalité pour les gens. Ce n’est plus seulement à la télévision, dans un autre pays, ailleurs. C’est maintenant à la maison. Nous devons être intelligents, conscients, suivre les conseils et faire confiance à la NBA pour avoir les meilleures avancées. Pour obtenir ces informations maintenant, c’est beaucoup à traiter. Nous allons rentrer à la maison et comprendre cette chose. “

• De Will Guillory avec les Pélicans: Avec neuf minutes restantes avant le tipoff mercredi à Sacramento, les Pélicans sont restés dans leur vestiaire pendant que les Kings se réchauffaient au Golden 1 Center. Cinq minutes après l’heure de début prévue, le match a été annulé après avoir révélé que Courtney Kirkland, l’un des arbitres du rôle, faisait partie de l’équipe pour le match de lundi soir entre le Jazz et Toronto.

“Nos gars ne veulent pas jouer”, a déclaré une source de Pelicans à The Athletic. Cependant, Lonzo Ball et Brandon Ingram sont allés sur le terrain pour tirer une fois l’annonce faite dans l’arène.

• Les Cavaliers, qui ont joué contre Gobert et le Jazz la semaine dernière, n’ont pas encore été envoyés pour des tests, ont déclaré des sources à The Athletic’s Joe Vardon, bien que tout joueur qui ne se sent pas bien subirait probablement un test.

• Une chronique d’Eric Koreen à Toronto: Raptors on terra nova with COVID-19 scare after Rudy Gobert diagnostic

• Et Sam Amick, Jason Jones et William Guillory explorent la nuit où la NBA s’est arrêtée et la scène surréaliste Sacramento.

• Quelques réflexions du vice-président de la NBAPA, Bismack Biyombo:

Bismack Biyombo, qui est vice-président de la NBAPA, a déclaré qu’il devait vérifier le message texte du groupe avec les autres membres du conseil d’administration une fois qu’il était entré dans les vestiaires pour croire que la suspension de la NBA suspendait réellement les matchs. Je lui ai demandé s’il pensait qu’ils joueraient à nouveau cette saison. Il fait. pic.twitter.com/L0rPsPsIk2

– Rod Boone (@rodboone) 12 mars 2020

Pas de fans pour les tournois NCAA

Les tournois de basket-ball masculin et féminin de la NCAA se joueront sans fans, a annoncé mercredi après-midi le président de la NCAA, Mark Emmert.

Cette évolution choquante est intervenue quelques instants après qu’une déclaration distincte du comité consultatif COVID-19 de la NCAA a recommandé que les événements sportifs ne soient pas ouverts au public. Jusqu’à présent, la NCAA a indiqué que seul le «personnel essentiel» et une famille restreinte seraient autorisés à assister aux tournois qui débuteront la semaine prochaine. On ne sait toujours pas si les médias seront autorisés à y assister.

Eamonn Brennan a écrit sur la perspective d’un tournoi sans fans, et maintenant c’est une réalité.

Dana O’Neil jette un œil à la décision sans précédent.

Alors que les tournois de conférence se poursuivent, les Big Ten, Big 12, American, ACC et Pac-12 ont tous annoncé que les fans ne seraient pas autorisés à commencer jeudi. Le commissaire de Big East, Val Ackerman, a déclaré que son site hôte, New York City, n’avait pas recommandé l’annulation de grands événements, mais qu’il restait en contact avec les officiels et que les choses pouvaient changer.

Les conférences avaient déjà pris des mesures préventives pour la sécurité des fans et des athlètes, notamment des protocoles de nettoyage et la fermeture de l’accès aux vestiaires aux médias.

Le Final Four de basket-ball masculin est prévu pour le stade Mercedes-Benz de 71 000 places à Atlanta, avec le Final Four féminin au Smoothie King Center de la Nouvelle-Orléans (capacité 17 791). Emmert a dit qu’ils déplaceront probablement le Final Four masculin vers un plus petit site.

Voici Jeff Schultz sur le Final Four et Atlanta.

La PGA fait de même

RUPTURE: Les fans du PGA Tour ne pourront pas assister aux événements dans un avenir prévisible https://t.co/B9y0h1HujE pic.twitter.com/RM1ffHWfNv

– GOLF.com (@GOLF_com) 12 mars 2020

L’impact sur le soccer en Amérique du Nord

Des sources ont confirmé que la MLS avait suspendu sa saison et que US Soccer avait annulé les matchs amicaux des équipes nationales masculine et féminine en mars et avril, respectivement. Dans un communiqué, la MLS a annoncé qu’elle suspendrait le jeu pendant 30 jours.

La Major League Soccer suspend sa saison pendant 30 jours pic.twitter.com/P0HEPmsnkx

– Major League Soccer (@MLS) 12 mars 2020

Des sources ont également confirmé que la Ligue des champions de la CONCACAF a été suspendue, et les propriétaires de la USL organisent un vote par conférence téléphonique pour déterminer si leurs matchs seront joués.

Ohio State annule le match de printemps

De The Athletic’s Bill Landis:

L’Ohio State a annulé son match de football du printemps qui était prévu pour le 11 avril. Ce match a attiré plus de 60 000 fans l’année dernière et a attiré plus de 90 000 dans le passé. L’OSU a également rejoint la liste croissante des universités clôturant leurs derniers concours d’athlétisme à domicile du public, limitant les événements sportifs pour le reste de l’année universitaire aux étudiants-athlètes et aux membres de leur famille immédiate, aux entraîneurs et au personnel de l’équipe, à la gestion des événements essentiels, opérationnels et le personnel de l’établissement et les membres accrédités des médias.

