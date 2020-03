Dernières nouvelles et informations (mises à jour) – The Athletic

Note de l’éditeur: Suivez ce blog pour les dernières nouvelles sur le coronavirus des écrivains The Athletic.

Un résumé rapide, avec quelques détails ci-dessous

NCAA BB: Tournois NCAA masculins et féminins annulés

NCAA FB: Toutes les activités de l’équipe sont suspendues pour ACC, Big Ten, Big 12, Notre Dame, MAC, Pac-12, SEC. Les matchs de printemps sont annulés pour ACC, Big Ten, Notre Dame, AAC et MAC.

NBA: Saison suspendue indéfiniment

NHL: Saison suspendue indéfiniment

MLS: Saison suspendue 30 jours

MLB: L’entraînement de printemps a été annulé. La journée d’ouverture sera retardée d’au moins deux semaines.

NFL: Réunions des propriétaires annulées

XFL: Saison suspendue

Boxe: Tous les événements sanctionnés sont suspendus jusqu’au 31 mars

MMA: L’UFC continuera d’organiser des événements sans accès pour les médias ou les spectateurs

Ligue des champions: Le jeu est suspendu

EPL: Le jeu est suspendu

Ligue Europa: Le jeu est suspendu

première ligue: Saison suspendue jusqu’au 4 avril

Le golf: La saison du PGA Tour a été suspendue

NASCAR: La course de ce week-end à Atlanta et la course du week-end prochain à Homestead-Miami Speedway ont été reportées

Maîtrise: Tournoi reporté

NCAA: Suspension de recrutement en vigueur jusqu’au 15 avril

Le dernier: Christian Wood de Pistons a le coronavirus

Rapport James L. Edwards III et rapport Shams Charania: L’attaquant de Détroit est le troisième joueur de la NBA connu pour avoir contracté le virus qui cause COVID-19. Wood, qui est en isolement depuis mercredi, a ressenti des symptômes jeudi et a été testé. Selon une source, le bois est «100% OK» et «se sent bien».

Rosenthal: Pas encore de plan pour payer les employés horaires des équipes de baseball

Alors que des joueurs comme George Springer et Trevor Bauer apportent de l’argent pour les travailleurs du stade et les employés du jour du match, les dirigeants de quatre clubs, confrontés à des défis différents de ceux de leurs homologues de la NBA et de la LNH, ont déclaré samedi soir qu’ils formulaient toujours des idées sur la façon de compenser travailleurs pour le temps qu’ils manquent.

Aide aux travailleurs

Les Charlotte Hornets se joignent à la liste des équipes fournissant une aide financière aux membres du personnel du jour du match.

#Hornets annonce sa propriété et les joueurs se sont associés pour créer un fonds pour fournir une aide financière aux employés à temps partiel. pic.twitter.com/cBTwGmtZ0Y

– Rod Boone (@rodboone) 15 mars 2020

Un joueur XFL teste positif pour COVID-19

Lindsay Jones rapporte: Un joueur des Seattle Dragons s’est révélé positif pour COVID-19, a déclaré la porte-parole de la ligue à l’Athletic. Le joueur, qui n’a pas été identifié, s’est auto-déclaré au personnel médical de l’équipe après être tombé malade. Le test positif a été confirmé vendredi. C’est le premier diagnostic de la maladie causée par le coronavirus dans le football professionnel.

Baseball essayant de résoudre les problèmes provoqués par COVID-19

De Ken Rosenthal et Evan Drellich: Les questions de rémunération, de temps de service, de programmation éventuelle des jeux et de la meilleure façon d’empêcher les joueurs de contracter le virus sont en cours de résolution dans l’incertitude. Comme l’a expliqué un agent de joueurs: «Il est difficile d’avoir un plan quand on ne peut pas avoir un plan.»

La NCAA suspend son recrutement jusqu’au 15 avril

Vendredi, la NCAA a annoncé une période morte de recrutement pour toutes les divisions jusqu’au 15 avril au moins. Il a en outre été déterminé que l’allégement de l’admissibilité serait étendu à tous les étudiants-athlètes participant aux sports de printemps.

Le comité de coordination du conseil de la division I convient que la dispense d’admissibilité est appropriée pour les sports de printemps: pic.twitter.com/u7hwYOyTDV

– À l’intérieur de la NCAA (@InsidetheNCAA) 13 mars 2020

Le Masters a été reporté

Augusta National a annoncé vendredi qu’elle ne tiendrait pas le tournoi à sa place habituelle d’avril. Aucune date de remplacement n’a été annoncée.

Déclaration du président Ridley:

“Compte tenu des dernières informations et analyses d’experts, nous avons décidé à ce stade de reporter @TheMasters, @anwagolf et @DriveChipPutt National Finals.”

Tous les détails sur https://t.co/FX2AN1MLsY pic.twitter.com/Z2DjS5TYdG

– The Masters (@TheMasters) 13 mars 2020

Le marathon de Boston est déplacé en septembre

La Boston Athletic Association a déclaré vendredi que la course n’aurait pas lieu le jour des Patriots, le troisième lundi d’avril. Au lieu de cela, le groupe a l’intention de tenir la course le lundi 14 septembre.

Le 124e marathon de Boston a été reporté – la @BAA comprend la décision de la ville selon laquelle le marathon ne peut pas avoir lieu le 20 avril, et nous offrons notre soutien total pour déployer tous les efforts pour reporter jusqu’au 14 septembre 2020. Pour en savoir plus: https: // t.co/CsnHNKOAZz pic.twitter.com/eBEGDM18FT

– Marathon de Boston (@bostonmarathon) 13 mars 2020

Les tournois NCAA ont été annulés

La NCAA a annulé les tournois de basket-ball masculin et féminin et March Madness.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 12 mars 2020

Selon la NCAA, tous les championnats d’hiver et de printemps restants ont également été annulés.

Les conférences Big Ten, SEC, American, Atlantic 10, Big 12, Pac-12 et Big East ont toutes annulé leurs tournois de conférence jeudi, dans certains cas quelques minutes avant le début de leur calendrier de match.

Le Big East a annoncé son premier match de quart de finale, entre St. John’s et Creighton, avant que la décision ne soit prise. L’annonce est intervenue à la mi-temps. Le match se jouait au Madison Square Garden de New York.

Voici Dana O’Neil sur les grandes nouvelles de la journée.

Seth Davis fait l’éloge de la saison 2019-20.

Dustin Dopirak lors des 20 dernières minutes de la saison de basketball universitaire, alors que Creighton et St. John’s ont joué dans un MSG presque vide.

Brendan Quinn avec un tic-tac du Michigan se prépare pour son match de quart de finale Big Ten et quelques instants avant de l’apprendre a été annulé.

Dans d’autres nouvelles de basket-ball de la NCAA, la Colonial Athletic Association a confirmé qu’un officiel qui a travaillé dans le tournoi de la ligue a été testé positif pour le coronavirus.

La LNH a suspendu sa saison

La LNH a emboîté le pas à la NBA et à la MLS et a suspendu la saison. D’après ce que nous savons, il n’y a pas eu d’opposition à la motion de suspension des activités.

Selon un appel du conseil des gouverneurs de la LNH, la saison a officiellement été interrompue.

– Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 12 mars 2020

L’AHL, l’USHL et la LCH ont également suspendu leurs saisons.

Voici plus de LeBrun à ce sujet: la LNH prend la bonne décision de suspendre temporairement sa saison.

De plus, James Mirtle explore à quoi ressemblera la saison de la LNH si elle reprend après la fermeture du COVID-19.

De Scott Wheeler: Alors que la LNH entame une pause, les ligues de hockey junior se sont précipitées pour répondre à COVID-19.

Les Sharks de San Jose ont annoncé qu’un employé à temps partiel s’était révélé positif.

Le baseball suspend ses opérations

La journée d’ouverture 2020 sera retardée d’au moins deux semaines; Les Jeux d’entraînement du printemps ont été annulés à compter d’aujourd’hui; et les jeux @WBCBaseball Qualifier reportés indéfiniment en raison de l’urgence nationale créée par la pandémie de coronavirus. pic.twitter.com/yCgUHkdfpF

– MLB Communications (@MLB_PR) 12 mars 2020

Voici plus de Jayson Stark: C’était juste un printemps normal – jusqu’à ce qu’il ne soit pas.

Et de Marc Carig: Le baseball affronte une saison reportée et un printemps effrayant et incertain.

La XFL rejoint la liste des ligues suspendant des opérations

Ajoutez le XFL à cette liste. Il a informé ses joueurs qu’il suspendait la saison indéfiniment, ont confirmé des sources. https://t.co/GjzIpgCmjv

– Nicki Jhabvala (@NickiJhabvala) 12 mars 2020

Voici la déclaration de la XFL.

Rudy Gobert et Donovan Mitchell de l’Utah sont positifs pour le coronavirus; La NBA suspend la saison

Mise à jour du jeudi soir: La NBA a informé les équipes de ses politiques pour les prochains jours.

La NBA a informé les 30 équipes des politiques en vigueur immédiatement et jusqu’au 16 mars, notamment:

– Tous les joueurs doivent rester sur le marché de l’équipe

– Les joueurs restent à la maison aussi longtemps que possible

– AUCUN entraînements de groupe, pratiques

– Les médecins / entraîneurs de l’équipe parlent à chaque joueur une fois par jour

– Shams Charania (@ShamsCharania) 12 mars 2020

Le Staples Center était une scène étrange sur ce qui aurait dû être une soirée de jeu chargée, rapporte Brett Dawson.

Jeudi matin, Shams Charania a mis à jour la situation pour confirmer que Donovan Mitchell a été testé positif pour COVID-19:

Sources: Donovan Mitchell était le seul joueur / personnel de Jazz à avoir testé positif pour le coronavirus sur 58 tests administrés mercredi soir. Les tests restants sont revenus négatifs.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 12 mars 2020

ESPN a d’abord signalé que Mitchell était positif.

A partir de mercredi soir…

Des nouvelles absolument énormes via The Athletic’s Shams Charania:

Rudy Gobert, joueur étoile de l’Utah Jazz, a été testé positif pour le coronavirus, selon des sources @TheAthleticNBA @Stadium.

Des sources disent que Gobert se sent bien, fort et stable – et se sentait assez fort pour jouer ce soir.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 12 mars 2020

Et puis ceci:

La NBA a suspendu sa saison.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 12 mars 2020

Et ça:

Sources: Les Raptors ont informé leurs joueurs de l’auto-quarantaine pour les 14 prochains jours en raison d’une situation de coronavirus. Toronto a affronté l’Utah et Rudy Gobert lundi.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 12 mars 2020

Voici plus de Charania et Tony Jones: Rudy Gobert teste positif pour le coronavirus – ce que nous savons jusqu’à présent.

L’opinion de David Aldridge est que la NBA n’avait pas le choix et nous non plus. “Et toutes les autres grandes ligues sportives devront également fermer leurs portes”, écrit-il.

L’athlète Erik Horne était sur les lieux à Oklahoma City.

Tony Jones raconte à la première personne qu’il doit subir des tests de coronavirus et une mise en quarantaine en raison de son exposition et de tout ce qui s’est passé cette nuit folle à OKC.

Les Raptors de Toronto ont annoncé vendredi qu’après une attente de 48 heures, tous leurs résultats aux tests COVID-19 étaient encourageants. Blake Murphy note cependant que d’autres questions demeurent.

Sam Vecenie et John Hollinger sur la façon dont la pandémie de coronavirus modifiera le processus préliminaire à la NBA.

De Sam Amick: Test d’Adam Silver: Pourquoi le commissaire de la NBA ne fait pas le poids face au coronavirus.

John Hollinger va en profondeur sur ce qu’il faut savoir sur la saison suspendue et quand elle pourrait reprendre.

Et voici un éditorial d’Ethan Strauss expliquant pourquoi, alors qu’Adam Silver est félicité pour avoir suspendu la saison en raison du coronavirus, la décision n’a pas été prise assez rapidement.

Réaction de partout dans la NBA

• À Miami, les Heat et Hornets jouaient toujours au quatrième trimestre alors que la nouvelle arrivait. La défaite de 109-98 des Heat contre les Hornets, qui les a empêchés de décrocher une place en séries éliminatoires, était la chose la plus éloignée de l’esprit de l’entraîneur des Heat, Erik Spoelstra, après le match. «Nous venons d’apprendre les nouvelles qui entrent dans nos vestiaires. Notre vestiaire est encore stupéfait. C’est un moment très grave en ce moment. La ligue évolue de manière appropriée et prudente. Nous surveillons tous la situation et voyons où elle va à partir d’ici. Nous devons simplement nous asseoir et observer et surveiller la situation. Je pensais que le premier déclencheur allait potentiellement être de jouer à des jeux sans fans. Il semblait que chaque jour, il y avait un nouveau développement, et c’est pourquoi avant le match, je voulais prendre du recul juste pour surveiller et attendre un mot de la ligue. Il y aura une autre conférence téléphonique avec la ligue demain, et nous en saurons plus. Nous sommes dans le moment présent, essentiellement d’heure en heure jusqu’à ce que nous trouvions la prochaine nouvelle. »

The Heat a mis fin brusquement à la conférence de presse de Spoelstra, et aucun joueur n’a été mis à la disposition des médias, rapporte Andre Fernandez de The Athletic Miami.

L’entraîneur des Hornets James Borrego a déclaré après le match: «C’est un moment très sensible en ce moment pour notre ligue et notre pays. Nous venons de le découvrir en sortant du court. C’est extrêmement surréaliste, mais c’est la réalité pour les gens. Ce n’est plus seulement à la télévision, dans un autre pays, ailleurs. C’est maintenant à la maison. Nous devons être intelligents, conscients, suivre les conseils et faire confiance à la NBA pour avoir les meilleures avancées. Pour obtenir ces informations maintenant, c’est beaucoup à traiter. Nous allons rentrer à la maison et comprendre cette chose. “

• De Will Guillory avec les Pélicans: Avec neuf minutes restantes avant le tipoff mercredi à Sacramento, les Pélicans sont restés dans leur vestiaire pendant que les Kings se réchauffaient au Golden 1 Center. Cinq minutes après l’heure de début prévue, le match a été annulé après avoir révélé que Courtney Kirkland, l’un des arbitres du rôle, faisait partie de l’équipage pour le match de lundi soir entre le Jazz et Toronto.

“Nos gars ne veulent pas jouer”, a déclaré une source de Pelicans à The Athletic. Cependant, Lonzo Ball et Brandon Ingram sont allés sur le terrain pour tirer une fois l’annonce faite dans l’arène.

• Les Cavaliers, qui ont joué contre Gobert et le Jazz la semaine dernière, n’ont pas encore été envoyés pour des tests, ont déclaré des sources à The Athletic’s Joe Vardon, bien que tout joueur qui ne se sent pas bien subirait probablement un test.

• Une chronique d’Eric Koreen à Toronto: Raptors on terra nova with COVID-19 scare after Rudy Gobert diagnostic.

• Et Sam Amick, Jason Jones et Will Guillory explorent la nuit où la NBA s’est arrêtée et la scène surréaliste à Sacramento.

• Quelques réflexions du vice-président de la NBAPA, Bismack Biyombo:

Bismack Biyombo, qui est vice-président de la NBAPA, a déclaré qu’il devait vérifier le message texte du groupe avec les autres membres du conseil d’administration une fois qu’il était entré dans les vestiaires pour croire que la suspension de la NBA suspendait réellement les matchs. Je lui ai demandé s’il pensait qu’ils joueraient à nouveau cette saison. Il fait. pic.twitter.com/L0rPsPsIk2

– Rod Boone (@rodboone) 12 mars 2020

NASCAR et IndyCar inversent le cours après avoir dit qu’ils courraient ce week-end et le lendemain – mais sans fans

Les deux prochains week-ends de course NASCAR, à Atlanta Motor Speedway (13-15 mars) et à Homestead-Miami Speedway (20-22 mars), sont maintenant reportés après que la série ait annoncé qu’elle prévoyait de courir sans spectateurs.

Presque dès que les garages devaient ouvrir vendredi à Atlanta Motor Speedway, NASCAR et IndyCar ont publié des déclarations annonçant des reports et des annulations.

La déclaration de NASCAR: «NASCAR a décidé de reporter les épreuves de course à Atlanta Motor Speedway ce week-end et Homestead-Miami Speedway le week-end prochain. Nous pensons que cette décision est dans le meilleur intérêt de la sécurité et du bien-être de nos fans, concurrents, officiels et toutes les personnes associées à notre sport. Nous continuerons de surveiller cette situation dynamique alors que nous évaluons les événements futurs de la course. »

NASCAR n’a pas révélé les détails du week-end de course qui a suivi Homestead, au Texas Motor Speedway, les 27 et 29 mars.

Après une séance d’essais chacun pour les séries feeder USF2000, Indy Pro 2000 et Indy Lights vendredi, moins de spectateurs, la série IndyCar a annulé tous les événements jusqu’en avril.

‘Quelle perte de temps’: Jordan Bianchi rapporte la scène du week-end NASCAR qui n’était pas à Atlanta.

Voici l’histoire de Jeff Gluck sur les développements NASCAR.

Décisions COVID-19 liées au sport automobile:

• NASCAR: La course de ce week-end à Atlanta et les courses du week-end prochain à Homestead-Miami Speedway sont reportées.

• IndyCar: En plus du Grand Prix de Long Beach, qui a été annulé jeudi (initialement prévu du 17 au 19 avril), la course de ce week-end à Saint-Pétersbourg, en Floride et les courses au Barber Motorsports Park à Birmingham, Alabama (3-5 avril) et Le Circuit des Amériques à Austin, Texas (24-26 avril) est maintenant annulé. Dans un communiqué, IndyCar a déclaré qu’il “continuerait à se coordonner avec les experts en santé publique et les représentants du gouvernement alors que nous déterminons les plans appropriés pour reprendre notre calendrier”.

• NHRA: Reporté les cours professionnels des Gatornationals en Floride ce week-end à «une date ultérieure à déterminer». Les catégories sportives seront toujours en compétition, mais sans spectateurs.

• Supercross: La saison est indéfiniment reportée.

• Formule Un: L’ouverture de la saison en Australie a été annulée et les rondes de Bahreïn, du Vietnam et de la Chine sont reportées. La saison devrait commencer vers la fin mai.

• IMSA: Les 12 Heures de Sebring ont été déplacées du week-end prochain au week-end du 11 au 14 novembre, date à laquelle elles deviendront la finale de la saison IMSA. De plus, le Championnat du Monde d’Endurance a annulé sa course de 1000 miles qui devait se tenir à Sebring. Le Grand Prix de Saint-Pétersbourg (13-15 mars), le Grand Prix d’Alabama (3-5 avril) et le Grand Prix de Long Beach (17-19 avril) ont été annulés; le promoteur de l’événement est en conversation pour discuter d’autres options pour Long Beach.

• Monde des hors-la-loi: Tous les événements sont reportés au 9 avril.

• MotoGP: Les quatre premières courses de la saison ont été annulées. La saison du MotoGP doit maintenant commencer le 3 mai en Espagne.

• Formule E: Le calendrier des séries de voitures électriques est suspendu pour deux mois.

Bellator reporte tandis que l’UFC clôt l’événement aux fans

L’événement Bellator 241 de vendredi à Uncasville, dans le Connecticut, est maintenant reporté. Jeudi, les responsables ont déclaré que l’événement serait fermé aux fans, mais vendredi, l’événement a été officiellement annulé. Les combats programmés seront réservés à une date ultérieure.

L’événement UFC de Brasilia de samedi s’est déroulé comme prévu, mais sans spectateurs. À partir de maintenant, la carte de l’UFC du 21 mars à Londres devrait se poursuivre comme prévu, mais l’événement du 28 mars à Columbus se déplace vers les installations de l’UFC Apex à Las Vegas.

De Ben Fowlkes: MMA et coronavirus: comment les promoteurs, les combattants, les gymnases réagissent à une pandémie.

Quant à la boxe, Lance Pugmire a ceci: Bob Arum de Top Rank explique le report des combats dus au coronavirus.

Voici plus de Pugmire et Mike Coppinger: les boxeurs, les promoteurs luttent avec l’effet du coronavirus sur le calendrier des combats maintenant en mouvement.

La PGA fait de même

C’est avec regret que nous annonçons l’annulation du championnat THE PLAYERS et de tous les événements à travers le Valero Texas Open. https://t.co/r01TeB83yK

– PGA TOUR (@PGATOUR) 13 mars 2020

Les ligues de football suspendent également les saisons

Des sources ont confirmé que la MLS avait suspendu sa saison et que US Soccer avait annulé les matchs amicaux des équipes nationales masculine et féminine en mars et avril. Dans une déclaration préparée, la MLS a annoncé qu’elle suspendrait le jeu pendant 30 jours.

La Major League Soccer suspend sa saison pendant 30 jours pic.twitter.com/P0HEPmsnkx

– Major League Soccer (@MLS) 12 mars 2020

Donc, pour conclure: les matchs internationaux de MLS, USL, CONCACAF et USA / Mexique sont tous officiellement suspendus et / ou annulés. La ligue mexicaine continue de jouer. NWSL décide vers 15 heures. ET.

À l’étranger, le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, s’est révélé positif. Le prochain match d’Arsenal a été reporté.

Jeudi soir, la Premier League prévoyait de jouer d’autres matches ce week-end, mais tiendra désormais une réunion d’urgence avec les clubs vendredi pour discuter des mesures à prendre.

Des sources ont déclaré à The Athletic que cela entraînerait probablement la suspension de la compétition.

Jeudi, Leicester City a annoncé que trois joueurs avaient été mis en quarantaine après avoir montré des symptômes de coronavirus, tandis que Chelsea a également annulé la formation par mesure de précaution après qu’une personne proche de l’équipe ait déclaré ne pas se sentir bien.

De plus, Callum Hudson-Odoi de Chelsea s’est révélé positif.

De Matt Slater: Que se passe-t-il si la saison ne peut pas se terminer? Coronavirus et football expliqués.

Ohio State annule le match de printemps

De The Athletic’s Bill Landis:

L’Ohio State a annulé son match de football du printemps, prévu pour le 11 avril. Ce match a attiré plus de 60 000 fans l’année dernière et a attiré plus de 90 000 dans le passé. L’OSU a également rejoint la liste croissante des universités fermant leurs derniers concours d’athlétisme à domicile du public, limitant les événements sportifs pour le reste de l’année académique aux étudiants-athlètes et aux membres de leur famille immédiate, aux entraîneurs et au personnel de l’équipe, à la gestion des événements essentiels, opérationnels et le personnel de l’établissement et les membres accrédités des médias.

.