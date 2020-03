Dernières nouvelles et informations (mises à jour) – The Athletic

Note de l’éditeur: Suivez ce blog pour les dernières nouvelles sur le coronavirus des écrivains The Athletic.

Les tournois de basket-ball masculin et féminin de la NCAA se joueront sans fans, a annoncé mercredi après-midi le président de la NCAA, Mark Emmert.

Cette évolution choquante est intervenue quelques instants après qu’une déclaration distincte du comité consultatif COVID-19 de la NCAA a recommandé que les événements sportifs ne soient pas ouverts au public. Jusqu’à présent, la NCAA a seulement indiqué que «le personnel essentiel» et une famille restreinte seraient autorisés à assister aux tournois, qui commencent la semaine prochaine. On ne sait pas encore si les médias seront autorisés à y assister.

Les tournois de conférence restent en cours, cependant, et il n’est pas encore clair si certains fermeront leurs jeux aux fans. Le commissaire de Big East, Val Ackerman, a déclaré que son site hôte, New York, City, n’avait pas recommandé l’annulation de grands événements, mais qu’il restait en contact avec les officiels et que les choses pouvaient changer. Ses matchs commencent mercredi soir. C’est également le cas pour l’ACC et la SEC, qui ont indiqué dans des déclarations distinctes que ses jeux se poursuivraient comme prévu pour le moment. Les Big Ten et Big 12 n’ont pas encore fait de déclarations à ce sujet.

L’AAC, qui débute son tournoi jeudi, a déclaré à The Athletic que la situation était «très fluide» et qu’elle continuerait de surveiller.

Les conférences avaient déjà pris des mesures préventives pour la sécurité des supporters et des athlètes, y compris des protocoles de nettoyage et la fermeture de l’accès aux vestiaires pour les médias.

Le Final Four de basket-ball masculin est prévu pour le stade Mercedes-Benz de 71 000 places à Atlanta, avec le Final Four féminin au Smoothie King Center de la Nouvelle-Orléans (capacité 17 791).

