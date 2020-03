Deron Williams accomplit quelque chose qu’aucun Net n’a fait auparavant

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixée à 30 jours – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, pas de Brooklyn Les matchs des filets seront joués pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

En route pour le match du New Jersey contre les Golden State Warriors le 30 mars 2012, seuls quatre joueurs de l’histoire des Nets ont récolté 20 passes décisives ou plus en un seul match: Robert Pack (22 en 1996), Deron Williams (21 en 2011), Stephon Marbury (20 en 1999) et Kevin Porter (20 en 1978) .

Un nom ne serait pas ajouté à la liste lors de la victoire des Nets 102-100 contre les Warriors (score plein). Mais, Williams deviendrait le premier joueur des Nets à atteindre la barre des 20 passes décisives en un seul match pour la deuxième fois.

En plus de ses 20 passes, Williams a également terminé avec neuf points, deux interceptions, deux rebonds et un tir bloqué.

Gerald Wallace avait lui aussi tout à fait le jeu. Il a marqué 24 points et saisi 18 rebonds pour inscrire un double-double. Wallace a également réussi six interceptions et cinq passes décisives.

Kris Humphries et Gerald Green ont chacun marqué 20 chacun contre une équipe de Warriors composée du garde recrue de l’époque Klay Thompson. Les deux derniers paniers de Green étaient les lancers à égalité et les matchs gagnants.

