Deron Williams égalise son record de carrière en passes décisives

Avec la NBA en pause et New York poursuivant sa bataille contre la nouvelle épidémie de coronavirus, les jeux des Brooklyn Nets ne seront pas joués dans un avenir prévisible.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence des performances individuelles impressionnantes et des moments majeurs de l’histoire des Nets:

Pendant son séjour dans l’Utah, Deron Williams a récolté quatre passes décisives dans un match à quatre reprises. Il a même réussi à franchir la barre une fois en 2007 pour établir son record de carrière à 21 ans.

Lorsque le Jazz a échangé Williams au New Jersey au milieu de la saison 2010-11, il remplissait la feuille de statistiques – quand il était disponible pour jouer pour les Nets.

L’une des meilleures performances de Williams est survenue 5 avril avec les Timberwolves en ville. En plus de frapper le cavalier vainqueur du match avec 1,7 seconde au compteur pour terminer avec 18 points, le meneur des Nets a récolté 21 passes décisives dans la victoire de 107-105 du New Jersey (score plein), égalant son sommet en carrière.

Williams est devenu le quatrième joueur de l’histoire des Nets à inscrire 20 passes décisives ou plus dans un match, rejoignant Kevin Porter (deux fois), Stephon Marbury et Robert Pack.

Porter a été le premier joueur des Nets à atteindre la marque des 20 passes décisives, établissant le record de la franchise à 20, curieusement, sur 5 avril 1978. Il battra le record 20 jours plus tard en réalisant 29 passes décisives.

En 2012, Williams se joindrait à Porter pour être le seul filet à avoir récolté 20 mentions d’aide en deux matchs distincts.

