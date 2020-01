Derrick Henry est une joie simple à l’ère de l’analyse

Derrick Henry est d’environ huit pieds, un milliard de livres de joie cinétique pure et non diluée. C’est le joueur dont nous allons tous exagérer les proportions lorsque nous parlons de lui en tant qu’octogénaires. Il ne faut pas une grande connaissance de l’analyse ou des subtilités du football de position pour comprendre pourquoi il est si bon.

Et le regarder répondre aux attentes que son cadre définit est tellement satisfaisant. Comme faire éclater une feuille de pellicule plastique. Un grand bain moussant chaud pour votre cerveau de lézard.

Il est aussi, d’une manière tordue, la raison pour laquelle tant de gens détestent souvent l’entraîneur-chef de leur équipe préférée. L’idée qu’une bonne offensive doit être fondée sur le jeu de course persiste, quelle que soit la fréquence à laquelle passer le ballon s’avère plus efficace. La raison pour laquelle il n’a pas été éteint est que le travail d’un entraîneur est tellement plus facile lorsque le jeu de course fonctionne. Les jeux de passes doivent être conçus de manière complexe et réactifs. Il y a beaucoup de pièces en mouvement, et la balle semble tellement vulnérable lorsqu’elle est en l’air, vacillant.

Un bon jeu de course nécessite moins de réflexion. Continuez à remettre le ballon à votre porteur de ballon, bien ajusté et sécurisé, pendant environ 10 minutes de temps de jeu, et si tout se passe bien, vous aurez un bon touché en six points. Pas de bruit et pas de bruit. Qui ne veut pas ça?

Sauf que le football au niveau de la NFL ne fonctionne généralement plus comme ça. Les dos de Bellcow deviennent de plus en plus rares, et ceux qui se montrent souvent prometteurs ne peuvent pas le maintenir longtemps. Vous souvenez-vous de ce que Trent Richardson, un espoir incontournable, semblait être lorsqu’il a été repêché n ° 3 en 2012? Ou dans un autre récit édifiant de cette année, comment Doug Martin a couru pendant plus de 1400 mètres en tant que recrue, puis a largement lutté pour rester en bonne santé le reste de sa carrière, une seule fois approchant sa production de première année? Ou encore une autre: comment David Wilson, pris avec le dernier choix du premier tour, n’a-t-il pu apparaître qu’en deux saisons pour les Giants avant de devoir prendre sa retraite tôt en raison du danger de blessures récurrentes au cou?

L’une des pires choses à propos de la NFL est de savoir comment elle peut donner aux joueurs de collège ressemblant à un dieu un air si mortel, et sans doute aucune position n’est plus affectée que le retour en arrière. Sous le péage de la position, les joueurs sont exceptionnels s’ils peuvent démontrer leur valeur assez longtemps pour gagner un deuxième contrat avant d’être sommairement renvoyés.

Henry est différent de beaucoup de running backs, remarquez. Pour commencer, il y a sa taille. Avec un 6’3, 247 livres, il est le plus gros porteur de ballon de la ligue. La raison pour laquelle si peu de dos ont ce cadre est qu’il n’est généralement pas propice à l’accélération, à la vitesse et à l’insaisissabilité nécessaires pour jouer la position. Et pourtant, Henry est explosif, il peut dépasser les arrières défensifs, et il trouve et glisse à travers des lacunes serrées malgré son aspect défensif.

Sur ce dernier point, le pouvoir d’Henry et son agilité surprenante se reflètent dans le fait que lorsque les défenses tentent de se charger pour l’arrêter, il ne fait que les renverser de toute façon. Il a terminé la saison régulière avec plus de verges après contact (973) que quiconque et a terminé troisième avec 29 plaqués brisés. Il est encore plus efficace contre les boîtes de huit joueurs que contre les boîtes de sept joueurs, selon Matt Bowen d’ESPN.

Malheureusement pour Henry, nous avons vu des coureurs en arrière s’écraser sur Terre après des saisons extraordinaires auparavant. Todd Gurley est un bon exemple de celui qui a brûlé à chaud, en moyenne près de cinq mètres par course au cours de trois de ses quatre premières saisons, puis est devenu glacial après une blessure au genou en 2018 qui aurait pu être plus grave que lui ou l’entraîneur-chef des Rams Sean McVay ont été prêts à dire. Cette saison, Gurley n’a obtenu en moyenne que 3,8 verges par course.

Qui sait ce qui pourrait abattre Henry un jour; jouer jusqu’à l’échec est malheureusement la norme dans la NFL. Mais en ce moment, une infraction des Titans fondée sur la surhumanité de Henry est récompensée. Comme le souligne Christian D’Andrea de SB Nation, Henry s’est classé 12e de la ligue en se précipitant lors du début de l’équipe 2-4, puis a progressivement grimpé dans le classement alors que les Titans remportaient sept de leurs 10 derniers matchs. Il a couru 211 verges lors de la finale de la saison régulière pour remporter le titre de champion de la ligue, et est devenu le premier joueur à se précipiter pour plus de 180 en trois matchs consécutifs après avoir inscrit 182 et 195 verges contre les Patriots et les Ravens, respectivement, dans le éliminatoires.

Tout ce que les Titans font fonctionne hors d’Henry. Les contrefaçons de jeu, les écrans, les frottements et les gardes QB ne sont efficaces que parce que leur mondo-back exige que vous vous engagiez à lui. Et bien que la philosophie contemporaine ait évolué pour étendre le champ de course, les Titans ont fait le contraire du printemps Henry, resserrant leurs formations et ajoutant du poids pour forcer les défenses sous-dimensionnées à être des brèches. Quand Henry franchit la première ligne d’une défense envahissante, il s’en va souvent.

Regardez les secondeurs des Ravens se faire aspirer vers la ligne de mêlée, seulement pour qu’Henry souffle juste à côté d’eux.

C’est la bonne chose – le rebond décontracté de la tentative de fin d’un défenseur, le bras raide dédaigneux sur un secondeur fatigué qui s’était engagé trop tôt, puis le sprint droit après le secondaire qui souligne à quel point Henry est spécial même sur un terrain composé de certains des meilleurs athlètes de la planète.

Je ne sais pas combien de temps les Titans peuvent réussir comme ça, gagnant d’une manière qui va à l’encontre de la sagesse acceptée. Il n’est même pas clair que les Titans jouent une stratégie offensive optimale maintenant, même si Henry met en place des chiffres voyants. L’offensive n’a contribué qu’à 14 points et 272 verges au total à l’effort contre les Patriots, par exemple, la défense ajoutant un choix de six. Et contre les Ravens, les Titans n’ont eu qu’un seul pointage de plus de 45 mètres.

Mais ignorons les mises en garde pour le moment. Peu importe ce qui se passe dimanche dans le match de championnat de l’AFC contre les Chiefs, les Titans ont remporté deux des victoires les plus satisfaisantes de la saison en réalisant l’idéal platonique du football smashmouth, derrière un joueur qui a une prétention légitime d’être le plus physiquement doué. revenir en arrière dans l’histoire du jeu.

Henry joue au football sous son meilleur jour. Ne vous inquiétez pas de la façon dont il est arrivé ici, ni de sa durée. Détendez-vous.