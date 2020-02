Derrick Jones Jr, Aaron Gordon et un concours de mathématiques épique

Tôt le matin, la deuxième nuit du Week-end All Star de la NBA, et donc le tour était pour les compétences, le triple et les concours de mathématiques. Comme chaque année, le calcul est celui qui a suscité le plus d’enthousiasme chez le fan, notamment pour la grande affiche qui a participé à cette édition 2020: Aaron Gordon, Derrick Jones Jr, Dwight Howard et Pat Connaughton.

Au-delà du bon rôle de Howard et Connaughton, le duel final s’est développé entre Gordon et Jones Jr, les deux joueurs qui depuis le début ont commencé comme favoris pour remporter le vainqueur du concours avec le trophée. Et ils n’ont pas déçu. Le combat final a été l’un des plus épiques de tous les temps. Deux des meilleurs «dunkers» d’aujourd’hui ne pouvaient rien offrir d’autre qu’un putain de spectacle.

Aaron Gordon prouve qu’il est l’un des meilleurs concours de mathématiques de tous les temps. #NightDeConcursos pic.twitter.com/5Jcl6mDsMY

– NBA dans Movistar + (@MovistarNBA) 16 février 2020

Le vainqueur était le joueur de Miami Heat, Derrick Jones Jr, après avoir dû battre le score en obtenant le même nombre de points au jury. Une fois de plus, Gordon échappe au prix du bout des mains, et encore une fois pour une décision controversée.

Après le concours de copains, Aaron Gordon lui-même a parlé de sa défaite, et ses mots n’étaient pas particulièrement agréables: “Dans le concours, vous concourez pour quatre copains. Le vainqueur devrait être le meilleur de ces 4 copains. J’ai fait quatre 50 consécutifs .. C’est très bizarre, il semble qu’ils ne veulent pas que je gagne. Je ferais mieux de rentrer à la maison. “

