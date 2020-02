Derrick Jones Jr., nouveau ＇roi＇ des thrillers avec suspense et controverse

L’avant-toit du Miami Heat Derrick Jones Jr. battre la puissance en avant de l’Orlando Magic, Aaron Gordon, et est devenu le nouveau champion du concours Mates de la 69e édition du All Star, qui s’est tenue au United Center de Chicago.

Le titre n’a été défini qu’après avoir fait deux autres tentatives en finale après avoir été à égalité dans une note parfaite de 50 donnée par les cinq juges qui ont participé au concours, le dernier de la deuxième journée du Star Weekend .

Jones Jr. Il a terminé une journée spéciale dans sa carrière professionnelle en célébrant son 23e anniversaire avec le cadeau du titre de champion. Jones Jr. et Gordon Ils ont obtenu un score parfait de 50 dans leurs deux partenaires en finale. Ensuite, ils ont obtenu deux autres scores parfaits sur leur premier bris d’égalité.

Le joueur Heat a terminé son troisième compagnon avec un mouvement dans la ligne du personnel et s’est levé de manière décisive pour une action de moulin à vent et avec la main gauche place la balle dans le panier, un mat que les cinq juges Ils ont marqué avec 48 points. Après une brève discussion avec le membre du Temple de la renommée, l’expívot Shaquille O’Neal, Gordon a demandé de l’aide au centre recrue des Boston Celtics, le Sénégalais Tacko Fall, et l’a placé près du panier.

Gordon Il a pris le ballon des mains de Fall sur son chemin vers un puissant compagnon à travers le centre du panier. Les fans qui ont rempli le United Center ont applaudi leur action tandis que les stars de la NBA, présentes sur le terrain, ont commencé à célébrer leur action. Mais les juges lui ont donné seulement 47 points et ont laissé Jones Jr. il est devenu le nouveau champion des camarades, 32 ans plus tard qu’à Chicago également, le légendaire Michael Jordan, a également obtenu le titre avec un partenaire historique qui a été breveté comme symbole dans l’histoire du concours NBA.

L’impression parmi les fans et les célébrités de la NBA était que Gordon Il a été complètement «volé». Avant le dernier mat, le joueur de Magic avait eu une séquence parfaite avec 50 points. Le compagnon final qu’il a fait méritait également le même score et comme cela s’est produit en 2016 avant LaVine, maintenant, les juges n’ont pas non plus rendu justice à leur compagnon.

“Il ne s’agit pas d’essayer de bien paraître, ni de chercher des justifications”, a-t-il déclaré. Gordon lorsqu’on lui a demandé s’il voulait gagner un concours de mathématiques avant de prendre sa retraite. “Je pense que je devrais avoir deux trophées. Ma participation à ce concours est terminée. Mon prochain objectif est d’essayer de gagner le concours en trois points.”

Le compagnon improvisé de Gordon à propos de Fall était vraiment spectaculaire et celui qui avait le plus de difficulté, d’où l’incompréhensibilité du score des juges.

Les stars de la NBA ont admis que c’était celle qui avait le plus de courage et de difficulté, en plus d’être celle qui honorait le mieux l’historique réalisé par la Jordanie en 1988 au stade de Chicago manquant.

Bien que maintenant, on se souviendra de lui pour devenir le plus grand casse qui a eu lieu dans l’histoire d’un week-end étoilé.

L’ancienne escorte de Heat, Dwyane Wade, qui faisait partie du jury, a déjà été désignée par les réseaux sociaux comme le véritable architecte qui a rendu possible la victoire de Jones Jr. sur Gordon.

Avant la finale du premier tour, les joueurs Pat Connaughton, des Milwaukee Bucks, et le centre vétéran Dwight Howard, des Los Angeles Lakers, qui ont mis la cape Superman avec le numéro 24 sur le maillot et ont été retirés un ballon également avec le même numéro en hommage à l’ancien joueur de base Kobe Bryant.

