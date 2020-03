Derrick Rose admet O.J. Mayo l’a forcé à “ intensifier mes conneries ” quand il était enfant

Derrick Rose se souvient encore d’avoir joué à O.J. Mayo comme un jeune enfant essayant de se rendre à la NBA. Alors que les Chicago Bulls rédigeaient l’enfant de la ville natale avec le premier choix global du repêchage NBA 2008, il fut un temps où Mayo scolarisait des gens comme Rose et d’autres de cette classe de repêchage.

Cela remonte à l’époque où Rose était en septième année:

“J’ai eu la chance de jouer contre Juice”, a déclaré Rose à Michael Lee de The Athletic, “et il était mon bâton de mesure. C’était irréel. Il était au-dessus de tous les autres sur le sol. Il savait quel était son jeu et à cet âge, les enfants de son âge, nous essayions juste de le comprendre. Il avait des poignées, le pas en arrière. Il avait des mouvements professionnels à un jeune âge. Je savais que je n’étais pas là. Ça a juste montré, mec, que je dois intensifier ma merde. »

Mayo était l’homme de retour dans la journée. Il affrontait certains des meilleurs espoirs de la NBA à Rose et Corey Fisher et dominait les plus jeunes comme Lance Stephenson.

Comme Rose le raconte, il a suivi les traces de Mayo pendant la majeure partie de sa carrière au lycée. Le natif de Chicago, qui a récemment publié son autobiographie, «Je vais vous montrer», a noté que le livre aurait pu facilement avoir un nom différent:

“J’aurais pu facilement nommer le livre,” Chasing O.J. “Comme mort sérieux. Cela aurait facilement pu être intitulé comme ça », a déclaré Rose. “Pas de taureau.”

«Son battage médiatique, derrière LeBron, était énorme, alors le voir de près, voir comment il était… Il était juste un pro, mec. Il avait une sorte d’aura autour de lui, d’où il savait à quel point il était grand et il l’a exprimé dans sa façon de jouer. »

Mayo le savait, c’est pourquoi il a même défié le GOAT lui-même, Michael Jordan, dans son propre camp.

En fin de compte, ce battage médiatique rattraperait Mayo, car sa carrière professionnelle n’a jamais vraiment décollé, alors qu’une Rose humble et modeste, eh bien … a atteint un niveau MVP au début de sa carrière.