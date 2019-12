Des arguments pour encourager chacune des 3 équipes de la course AFC Wild Card

Il reste une place en séries éliminatoires à gagner dans l'AFC – et trois équipes sont toujours en lice pour le réclamer. Les Titans, Steelers et Raiders ont encore de l'espoir en séries éliminatoires après 16 semaines de football souvent frustrant et parfois génial.

Cette dernière place pour l'AFC Wild Card appartient actuellement au Tennessee. Mais une défaite contre une équipe de Texans – qui a battu les Titans lors de la semaine 15 – passerait la candidature à Pittsburgh, en supposant qu'elle puisse battre les Ravens les mieux classés de l'AFC sur la route.

Si les Titans et les Steelers perdent et que les Colts l'emportent sur les Jaguars, une équipe 8-8 d'Oakland pourrait se faufiler en séries éliminatoires lors de la deuxième saison de la deuxième année de Jon Gruden à la barre. Ce scénario oblige les Raiders à terminer leur saison avec une victoire sur la route contre les Broncos.

Considérez les possibilités. Nous envisageons une post-saison dirigée par:

Ryan Tannehill, qui est allé 42-46 en sept ans avec les Dolphins et a pris un salaire à huit chiffres juste pour jouer à Nashville,

Duck Hodges, qui n'a même pas commencé 2019 sur une liste active,

ou Derek Carr, qui à ce stade doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher Gruden de trouver son remplaçant et de compléter sa transformation des Las Vegas Raiders.

C’est sauvage. Un de ces gars va commencer un match éliminatoire en 2019!

Mais qui serait-ce? La dernière semaine de la saison présentera la course éliminatoire avec un favori, un outsider et un agent du chaos visant à remplir le peloton de six équipes de l'AFC. Voici pourquoi vous devez rooter pour chacun:

Le favori: les Titans du Tennessee

Au cours des trois dernières saisons, le Tennessee a terminé sa saison à 9-7. S'ils peuvent maintenir cette cohérence pendant un an de plus, cela ramènera la franchise aux séries éliminatoires pour la deuxième fois en trois ans.

Le Tennessee a certainement ressemblé à la sixième meilleure équipe de l'AFC au cours des 11 dernières semaines. Au moment où Marcus Mariota a été mis hors jeu, les Titans étaient 2-4. Sous la résurgence de Tannehill, les Titans sont remontés à 8-7, gagnant à un moment donné six des sept pour se qualifier pour la course de l'après-saison. L'ancien Dolphin a été le catalyseur. À ses neuf départs, il a lancé pour 2 400 verges et 20 touchés tout en se précipitant pour quatre autres. Son score de 118,7 passeurs dans cette période est le troisième meilleur de la NFL – derrière seulement le présumé MVP Lamar Jackson 2019 et le grand Drew Brees.

Il n'est pas le seul à se montrer à Nashville. Derrick Henry est devenu l'un des meilleurs arrières du jeu aux côtés de Tannehill. Il a gagné 918 verges (avec neuf touchés au sol) en huit matchs depuis que les Titans ont changé de QB. Le corps récepteur du Tennessee est rempli de jeunes attrapeurs de passes athlétiques qui peuvent incendier des défenses adverses qui ne se préparent pas correctement.

Cette équipe a toujours ses défauts. La ligne offensive a été moindre que la somme de ses parties. La défense a été médiocre (15e en efficacité défensive, par DVOA, et 17e en verges autorisées par jeu). Mike Vrabel prend parfois des décisions totalement indéfendables.

Le Tennessee n'a battu qu'une seule équipe avec un record de victoires cet automne … mais c'était Kansas City lors de la semaine 10. Gagner la sixième tête de série entraînerait une revanche dans la ronde des Wild Card. Je regarderais l'enfer – surtout si Tannehill peut maintenir son jeu de calibre MVP limite au quart-arrière. – Christian D’Andrea

L'outsider: Pittsburgh Steelers

Commençons par régler le problème en premier: les Steelers sont pénibles à regarder. Après avoir perdu Ben Roethlisberger en septembre, l'équipe n'a pas pu faire grand-chose en attaque.

La fiche de 8-7 de Pittsburgh est principalement due à une défense qui est n ° 1 de la NFL à emporter et quatrième aux points et aux yards autorisés. Ce groupe est la raison pour laquelle les Steelers sont à distance de frappe des séries éliminatoires. Tout ce qui doit arriver, c'est:

Les Steelers battent les Ravens

Les Texans battent les Titans

C'est un scénario facile et réaliste, en particulier avec Baltimore prêt à se reposer ses démarreurs après avoir décroché la tête de série dans l'AFC. Les Steelers sont aussi proches d'une place de joker, malgré leur infraction n ° 30 dans la NFL.

Washington est la seule équipe avec moins de yards de dépassement que les Steelers, qui ont fait du vélo entre Mason Rudolph et Duck Hodges au poste de quart. Leurs 3,6 verges par tentative de précipitation se classent 28e dans la NFL. Pittsburgh est la seule équipe de la NFL à ne pas avoir traversé un seul match en 2019 sans retourner le ballon.

La saison de Rudolph est maintenant terminée en raison d'une blessure à l'épaule, laissant Hodges en tête sans filet de sécurité. Le porteur de ballon James Conner et le receveur éloigné Juju Smith-Schuster ont connu des saisons difficiles. C'est tellement très mauvais.

Mais nous y sommes: une équipe avec une recrue non repêchée commençant au quart-arrière a un vrai coup à la post-saison. Hodges a cinq touchés, huit interceptions et une moyenne de 138,3 verges par la passe par match. Trame.

Regarder ce genre d'infraction dans un match éliminatoire pourrait être douloureux, OU les Steelers pourraient être l'histoire de Cendrillon de janvier. Imaginez Hodges menant Pittsburgh à bouleverser la victoire sur la route après la victoire sur la route bouleversée en séries éliminatoires. Ce serait magique.

Hélas, le scénario le plus probable est une incompétence plus offensive et une sortie anticipée des séries éliminatoires, si elles le font même. Mais c'est le «Et si?» Qui rend les Steelers amusants. – Adam Stites

L'agent du chaos: Oakland Raiders

Je ne veux rien de plus qu'Oakland pour faire les séries éliminatoires. C'est la seule chose que je n'ai pas reçue pour Noël cette année. Oui, les Raiders ont une fiche de 7-8, mais il leur reste une chance d'obtenir une offre de wild card. Pour ce faire, Oakland n'a besoin que de quelques événements:

Les Raiders doivent battre les Broncos cette semaine

Les Texans pour battre les Titans

Les Ravens pour battre les Steelers

Les Colts pour battre les Jaguars

Pour que les ours, les lions, les chargeurs ou les patriotes gagnent

La majeure partie du panel de SB Nation prévoit que toutes ces choses se produiront cette semaine.

Voici trois raisons pour lesquelles je veux voir les Raiders faire les séries éliminatoires:

Il s'agit de la dernière saison des Raiders à Oakland avant que l'équipe ne déménage définitivement à Las Vegas. Le dernier match de l’équipe à Oakland s’est terminé avec des fans huant et jetant des ordures sur le terrain grâce à une défaite de dernière minute contre Jacksonville. Ce serait bien pour les fans d'Oakland de voir leur équipe atteindre les séries éliminatoires une dernière fois.

Faire les séries éliminatoires serait assez important pour l'avenir de l'entraîneur-chef Jon Gruden avec les Raiders. Sa première saison avec Oakland ne s'est pas vraiment bien passée avec les Raiders terminant 4-12. Ce n'est pas assez bien, Oakland payant à Gruden 100 millions de dollars pour sortir de sa retraite. Perdre quatre matchs dans la deuxième moitié de la saison a continué de soulever des questions sur ses capacités. Une victoire sur les Chargers dimanche mettrait le record de Gruden sur deux saisons à 12-12 – de retour à 0,500 et relativement sur la bonne voie.

Il y a tout simplement trop de talent dans cette équipe. Il mérite une chance de faire du chaos en séries éliminatoires. Le quart-arrière Derek Carr a obtenu certains des meilleurs chiffres de sa carrière, et le corps serré des Raiders comprenant Darren Waller, Foster Moreau et Derek Carrier joue à un niveau d'élite. Cela, associé à la production du recrue recrue Josh Jacobs, et je pense que nous aimerions tous voir ce que cette équipe de Raiders pourrait faire en séries éliminatoires.

Une équipe entraînée par Gruden provoquant un chaos en séries éliminatoires? Extrêmement ici pour cela. – Morgan Moriarty