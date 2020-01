Des clips pourraient être «prêts à risquer» pour ramener Paul à Los Angeles

Alors que l’échéance du 6 février approche à grands pas, attendez-vous à ce que le nombre de rumeurs et de spéculations tourbillonnant dans toute la ligue monte d’un cran.

Il n’est donc pas surprenant que des scénarios potentiels soient lancés pour l’Oklahoma City Thunder, une équipe qui a défié les attentes et a atterri dans la position difficile de demander si nous devrions être des vendeurs ou devons-nous rester où nous sommes?

Si Sam Presti décide de vendre à plein régime (comme beaucoup de gens de la NBA s’attendent à ce qu’il le fasse), l’un des plus gros problèmes auxquels est confronté le directeur général d’Oklahoma City est de savoir s’il faut ou non continuer à essayer de négocier Chris Paul?

Jusqu’à présent, le Thunder n’a pas eu de chance dans ce département.

Mais Greg Swartz de Bleacher Report a une idée. Il a suggéré qu’OKC pourrait renvoyer Paul aux Los Angeles Clippers.

Son raisonnement? Les Clippers sont probablement la seule équipe prête à tenter sa chance sur Paul étant donné qu’il a déjà été catégorique sur le fait de ne pas refuser son option de joueur de 44,2 millions de dollars pour la saison 2021-2022.

Paul a été brillant avec le Thunder cette saison, les menant à une fiche de 28-19, à seulement un match derrière son ancienne équipe des Houston Rockets. Le joueur de 34 ans affiche en moyenne 17,2 points, 6,4 passes décisives, 5,0 rebonds et 1,6 interceptions, tout en tirant à 48,3%.

Malgré toute leur puissance star, les Clippers sont 24e en pourcentage d’assistance cette année (56,6 pour cent) et 20e en ratio assistance-chiffre d’affaires (1,54). Paul débloquerait l’offensive en trouvant des tireurs ouverts et en envoyant le ballon à Kawhi Leonard et Paul George à leurs endroits préférés.

Alors que le Thunder n’obtiendrait pas un ensemble de choix de repêchage pour Paul comme ils l’ont fait pour Paul George, Swartz pense que les Clippers pourraient le faire fonctionner en envoyant Patrick Beverly, Maurice Harkless, Ivica Zubac et Rodney McGruder à Oklahoma City.

Dans ce scénario, Swartz note que Los Angeles pourrait également demander «un projet de compensation supplémentaire au Thunder en échange de l’allégement salarial qu’il fournirait lors du renvoi de certains joueurs utilisables».

Paul a récemment déclaré qu’il était heureux à Oklahoma City et ni lui ni son agent n’ont demandé un échange.

Mais lorsqu’on lui a posé des questions sur la retraite, il a dit qu’il voulait prendre sa retraite dans un endroit qu’il estimait apprécié et que c’était à Los Angeles qu’il «voulait y mettre fin».

Les Clippers sont actuellement deuxièmes de la Conférence Ouest tandis qu’Oklahoma City est septième.

Les Thunder sont de retour en action mercredi soir à Sacramento.

.