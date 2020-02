Des fichus foulards de droite donnent le ton – The Athletic

À présent, vous avez tous vu le moment viral vraiment attachant que Serge Ibaka et OG Anunoby ont partagé récemment. Dans le clip, ils discutent avec enthousiasme de ceux qui ont fait le plus pour aider l’autre avec leur style / mode. C’est le genre de retour que beaucoup d’entre nous avons eu avec des frères et sœurs plus âgés ou des tantes et oncles. L’échange culmine avec Anunoby prétendant hilarante avoir mis Serge “sur des foulards”. L’incrédulité d’Ibaka en réponse est absolument parfaite. C’était vraiment cool de voir Ibaka avoir un sens de l’humour à propos de tout cela et la meilleure partie est que ce n’était que la deuxième discussion sur la mode de Serge prise en photo ces derniers mois. Notre préféré est toujours cet échange avec Stanley Johnson, qui a époustouflé Ibaka en «s’habillant» pour son événement en jeans et en sweat à capuche. Deux gars avec des idées diamétralement opposées de ce que cela signifie de devenir chic, résultant en l’un des clips NBA les plus drôles de la saison.

Nous aimons l’idée que le style soit ouvert à …

.