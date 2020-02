Des fusées discutent des échanges de Capela avec Atlanta et Sacramento

Ajoutez les Kings de Sacramento à la liste des équipes qui poursuivent le centre des Houston Rockets, Clint Capela, qui semble être sur le bloc commercial avant la date limite de négociation de la NBA jeudi.

Dimanche soir, Adrian Wojnarowski d’ESPN a révélé que les Rockets étaient activement engagés dans des pourparlers avec plusieurs équipes de la Conférence de l’Est, dont Atlanta, dans le cadre d’accords impliquant Capela.

Lundi matin, il semble qu’au moins une équipe de la Conférence de l’Ouest puisse être ajoutée à la liste potentielle. De The Athletic’s Shams Charania:

Robert Covington, Clint Capela et Derrick Rose sont d’autres noms à surveiller. Houston a discuté des forfaits Capela avec Atlanta et Sacramento, selon des sources de la ligue.

Charania explique également dans l’histoire que Houston continue de s’intéresser à l’attaquant du Minnesota, Robert Covington:

Le Minnesota s’est engagé dans des discussions concernant Covington, dont les prétendants sont Dallas, Houston et Milwaukee, selon des sources. Les Mavericks et les Rockets ont discuté des accords potentiels pour Covington pendant l’intersaison, les Mavericks ayant leur deuxième round Golden State 2020 et les Rockets pendantes de la future compensation du premier tour.

Les conditions spécifiques des échanges potentiels n’ont pas été divulguées, mais il semble qu’il existe un cadre général selon lequel les Rockets recherchent principalement un projet de compensation d’une équipe telle que les Hawks ou les Kings pour Capela. À partir de là, Houston pourrait utiliser ces actifs pour aider à acquérir le joueur de l’aile dont il aurait besoin d’une autre équipe, comme Covington.

Marc Stein, du New York Times, a rapporté dimanche soir que Houston était “en première ligne” pour Covington, avec Philadelphie.

Cela pourrait nécessiter un échange de trois équipes ou une série d’accords séparés pour que le directeur général des Rockets Daryl Morey décroche tout ce qu’il souhaite, ce qui pourrait inclure un attaquant et également un centre de remplissage pour aider à remplacer la taille de Capela.

Dans le dernier article de Wojnarowski sur «l’engagement sérieux» de Houston dans les négociations commerciales de Capela, il écrit:

Les Rockets sont engagés dans des possibilités commerciales à trois voies qui pourraient leur permettre d’utiliser Capela pour rassembler les actifs nécessaires pour acquérir un joueur de l’aile d’impact, ont déclaré des sources de la ligue.

Dans les discussions autour de la ligue, les Rockets expriment l’espoir de trouver un accord ⁠ – ou une série d’accords ⁠ – qui leur ramènerait une aile et un centre pour Capela d’ici 15 heures jeudi. Date limite du commerce ET, ont indiqué des sources.

À seulement 25 ans, le Capela de 6 pieds 10 pouces affiche en moyenne 13,9 points (62,9% des tirs), 13,8 rebonds et 1,8 bloc en 32,8 minutes par match cette saison. Son total de rebonds par match est quatrième de la ligue.

Capela est également sous contrat pour trois saisons supplémentaires après la campagne 2019-20 actuelle. Cela, combiné à son âge, fait de lui un candidat plausible pour les prétendants et les équipes de reconstruction, car il ne serait pas menacé de quitter sa nouvelle destination en libre agence jusqu’en 2023.

En ce qui concerne les Rockets, l’entraîneur-chef Mike D’Antoni semble croire au modèle de l’espacement maximal au sol pour les superstars James Harden et Russell Westbrook avec des tireurs potentiels à 3 points à toutes les positions, même si cela leur coûte de la taille et rebondit .

Lors des trois derniers matchs manqués de Capela, les Rockets ont commencé l’attaquant de puissance habituel P.J. Tucker au centre tout en insérant Danuel House Jr. à l’endroit vacant de Tucker. Ils ont une fiche de 3-0 dans ces matchs, y compris des victoires sur deux équipes éliminatoires probables de la Conférence de l’Ouest dans l’Utah et à Dallas.

Dans l’ensemble, Houston a une fiche de 9-1 (0,900) dans les 10 matchs que Capela a ratés en raison d’une blessure ou d’une maladie cette saison. Dans la seule défaite, survenue le 29 décembre à la Nouvelle-Orléans, Harden et Westbrook n’ont pas joué.

Capela est actuellement au quotidien avec une contusion persistante au talon droit, mais ce n’est pas le type de blessure à long terme qui pourrait faire dérailler les négociations commerciales.

Les Rockets (31-18), qui ont l’intention de disputer le titre NBA cette saison avec deux anciens MVP à Harden et Westbrook, ont encore un match à jouer avant la date limite des échanges de jeudi.

Cela arrive mardi soir, lorsque les Hornets de Charlotte (16-33) visitent Houston. À ce stade, que ce soit pour des raisons de blessure, des négociations commerciales ou les deux, il semble peu probable que Capela joue dans ce match. Le délai 2020 arrive alors moins de 48 heures plus tard jeudi après-midi.

