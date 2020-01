Des questions demeurent malgré le meilleur record de la Western Conference

À l’approche de la saison NBA 2019-2020, les Lakers de Los Angeles étaient considérés comme l’un des favoris pour remporter la finale NBA 2020, mais très peu auraient pu prédire le niveau auquel ils avaient joué jusqu’ici cette saison.

Maintenant à mi-chemin de la saison, Los Angeles est sur le point de gagner 66 matchs avec le duo de LeBron James et Anthony Davis étant meilleur que celui annoncé et l’entraîneur-chef Frank Vogel transformant cette équipe en une bête aux deux extrémités du sol.

Le passage de James à la garde à temps plein a été sans heurts, car il dirige la ligue en passes décisives par une marge considérable et est l’un des principaux candidats au prix du joueur le plus utile de la NBA 2019-2020. Dans le même ordre d’idées, Davis est le meilleur marqueur de l’équipe et clairement au sommet de la course du joueur défensif de l’année 2019-20 NBA. Leur chimie a été exceptionnelle car les deux sont sur la même longueur d’onde depuis le premier jour et pratiquement imparables.

La santé sera évidemment la grande clé car Davis a déjà fait face à quelques blessures mineures lancinantes. Rien ne l’a empêché depuis longtemps, mais cela a été le M.O. de Davis dans sa carrière. De plus, avec James à sa 17e saison, ses minutes seront surveillées de près car tout autre que 100% pour ces deux-là lors des éliminatoires de la NBA 2020 serait très malheureux.

Bien sûr, tout le monde supposait que James et Davis seraient exceptionnels, mais le casting de soutien des Lakers était sous un microscope massif.

La remontée de Dwight Howard dans les bonnes grâces des fans des Lakers a été l’une des meilleures histoires de la NBA cette saison. Alex Caruso a prouvé qu’il appartenait à la NBA, s’établissant comme l’un des meilleurs défenseurs de l’équipe et probablement le joueur le plus populaire des Lakers depuis Metta World Peace à son apogée.

De même, Danny Green a fourni son tir opportun et sa défense solide, et Kentavious Caldwell-Pope est sans doute devenu l’aile bidirectionnelle la plus fiable de l’équipe, dépassant les critiques de début de saison des fans. Avery Bradley a été le tonificateur de l’équipe sur la défense et JaVale McGee a été excellent en tant que protecteur de jante et finisseur.

Et malgré tout cela, même avec de nombreux proclamateurs du directeur général, Rob Pelinka, exécutif de la NBA 2019-2020, des questions demeurent quant à la capacité de cette équipe à terminer cette saison en hissant le trophée Larry O’Brien.

Parmi les préoccupations principales, il y a deux joueurs sur lesquels les Lakers se sont fortement appuyés dans Kyle Kuzma et Rajon Rondo, qui ont été pour le moins décevants.

Des blessures ont forcé Kuzma à entamer la saison sur la touche et il a du mal à gagner du terrain depuis son retour. Bien qu’il ait eu des performances récentes encourageantes, Kuzma est resté incroyablement incohérent, ce qui a entraîné des grondements commerciaux impliquant le plus jeune joueur le plus brillant de l’équipe. Les chances d’acquérir quelqu’un dans la fourchette de prix de Kuzma qui peut contribuer autant qu’il le semble semblent cependant très improbables, donc le meilleur pari est pour lui de continuer à s’améliorer et, espérons-le, de rester sans blessure afin qu’il puisse reprendre le rythme.

Rondo a également subi quelques blessures mineures, notamment une récente fracture du doigt, mais son jeu n’a tout simplement pas été à la hauteur, en particulier avec ce que les Lakers ont besoin de lui. Les Lakers comptent sur lui pour alléger le fardeau du jeu de James, mais l’équipe a souffert avec lui dans ce rôle de facilitateur principal.

Bien sûr, n’importe quelle équipe empirerait lorsque James atteindrait le banc, mais Rondo devait aider à atténuer cela et il n’a pas fait le travail.

C’est pourquoi beaucoup considèrent le plus grand besoin de l’équipe comme un autre meneur de jeu comme une mise à niveau de Rondo. Que ce soit la signature d’un Darren Collison de retour ou un joueur qui n’a pas encore été nommé, ce devrait être la première priorité pour Pelinka, tout comme un autre grand défenseur de l’aile.

Si les Lakers vont remporter le championnat, ils devront probablement passer par les Clippers de Los Angeles et contenant Kawhi Leonard et Paul George sera la clé. Danny Green a fait du bon travail, mais Bradley, Caruso et Caldwell-Pope sont trop petits pour garder ce genre de joueurs dans des situations clés. Les chances d’acquérir Andre Iguodala sont minces, mais les Lakers ont besoin de quelqu’un de ce genre pour les aider à se hisser au sommet de l’élite de la NBA.

Et c’est la chose la plus importante avant avril. Le fait que les Lakers n’aient perdu qu’une seule fois contre une équipe de moins de .500 montre qu’ils ne prennent personne à la légère, mais ils ont également de mauvaises pertes pour les équipes qu’ils doivent battre en mai et juin.

Les Lakers ont une fiche de 0-2 contre les Clippers tout en partageant leur paire de matchs avec les Denver Nuggets. De plus, ils ont été battus assez facilement par trois des meilleures équipes de la Conférence de l’Est, les Milwaukee Bucks, les Toronto Raptors et les Indiana Pacers.

À ce stade, personne ne se soucie que les Lakers battent contre de mauvaises équipes et ce seront leurs matchs contre les prétendants au championnat que les gens regarderont. Les Clippers, Bucks, Nuggets, Boston Celtics, Houston Rockets, Raptors, Utah Jazz et Miami Heat sont les jeux qui attireront l’attention de tous sur toute la ligne et si les Lakers luttent contre eux, cela remettra en question jusqu’où cette équipe peut aller dans les séries éliminatoires.

Les Lakers ont été d’élite aux deux extrémités du sol jusqu’à présent cette saison et garder cela face à l’élite de la NBA montrera si cette équipe est ou non le véritable prétendant au championnat qu’elle semble être.