Des Rockets donnent de la nourriture inutilisée au Toyota Center pour sauver un groupe

Avec des événements de divertissement en attente dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), les Houston Rockets ont tiré le meilleur parti d’une mauvaise situation en faisant don de plus de 600 livres de produits à l’organisation de sauvetage alimentaire Second Servings of Houston.

La nourriture aurait autrement été gaspillée, car tous les événements au Toyota Center sont suspendus pour le moment en raison de la fermeture.

Fondée en 2014, Second Servings se décrit comme la seule organisation de sauvetage alimentaire préparée et périssable de Houston. Ils prennent les aliments invendus et non servis des entreprises alimentaires réglementées, y compris les hôtels, les distributeurs et les détaillants, et les livrent en toute sécurité à des sites de charité agréés tels que les soupes populaires, les abris et les logements à faible revenu.

Selon Second Servings, une personne sur cinq est confrontée à l’insécurité alimentaire dans le comté de Harris – où environ 31% des aliments disponibles sont perdus. En conséquence, la mission de l’organisation est de rediriger les surplus comestibles loin des décharges et vers les personnes qui pourraient les utiliser.

Les restaurants étant très limités compte tenu des mesures de distanciation sociale, cette mission pourrait être encore plus importante dans les jours et les semaines à venir.

