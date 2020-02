Des roquettes auraient offert Clint Capela à Nets pour Prince, Allen

Dans le cadre des négociations commerciales en cours avec le centre de départ Clint Capela, les Houston Rockets auraient proposé Capela aux Brooklyn Nets pour un package dirigé par le grand homme Jarrett Allen et le petit attaquant Taurean Prince.

Selon Kevin O’Connor de The Ringer, les Nets ont décliné l’offre:

Atlanta, Boston et Brooklyn font partie des équipes que Houston a approchées pour le centre. Selon des sources de la Ligue, les Rockets ont proposé Capela aux Nets pour un package comprenant Jarrett Allen et Taurean Prince, ce que Brooklyn a refusé.

Le Prince de 6 pieds 7 pouces en moyenne 12,4 points et 6,4 rebonds en 29,9 minutes par match, et il est bien considéré pour sa défense du périmètre – ce qui est clairement quelque chose que les Rockets recherchent cette semaine. Le joueur de 25 ans est également un tireur de carrière à 37,3% dans une fourchette de 3 points.

Pendant ce temps, le Allen de 6 pieds 11 en moyenne 11,3 points et 9,7 rebonds en 27,2 minutes par match comme centre de départ de Brooklyn.

Allen n’a que 21 ans et pourrait avoir encore plus de potentiel dans les années à venir, ce qui pourrait avoir joué un rôle dans le choix de Brooklyn de décliner l’offre.

Ailleurs dans l’histoire, O’Connor confirme que l’attaquant du Minnesota, Robert Covington, est une cible continue pour GM Daryl Morey et les Rockets dans d’éventuels échanges à trois avant la date limite de jeudi.

O’Connor rapporte également que Houston a récemment discuté avec Atlanta d’un échange bilatéral pour Capela, bien que des acteurs spécifiques du côté des Hawks dans ces discussions n’aient pas été identifiés.

Bien que la proposition de Brooklyn n’ait pas été acceptée, ce qu’elle suggère est une réaffectation potentielle des ressources du point de vue des Rockets. Gagner plus de 16 millions de dollars par saison, Capela est le troisième joueur le mieux payé de Houston, derrière les anciens MVP James Harden et Russell Westbrook.

Mais malgré le salaire, les Rockets (31-18) ont une fiche de 9-1 dans les 10 matchs que Capela a ratés cette saison ⁠ – dont 3-0 la semaine dernière avec une composition plus petite avec P.J. Tucker au centre. Ces alignements plus petits offrent plus d’espacement au sol pour Westbrook et Harden, ce qui leur permet d’attaquer le panier, car les défenses doivent respecter les tireurs à 3 points à toutes les positions.

Dans un article distinct de The Ringer, Dan Devine explique pourquoi les Rockets envisagent de quitter Capela:

À mesure que l’attaque des Rockets devenait plus fondée sur l’espacement au sol et le jeu en tête-à-tête, elle devenait moins orientée vers le jeu à deux. 21% de leurs biens ont été finis par un joueur de pick-and-roll la saison dernière, et ce pourcentage est tombé à 15,5% cette saison, Houston se classant au dernier rang de la ligue en pourcentage des matchs terminés par les handballeurs et les hommes de la balle. . Alors que les Rockets se sont éloignés de son jeu de pain et de beurre, la production de Capela a également décliné: il est passé du 91e centile de points marqués par possession de pick-and-roll terminée il y a deux saisons, au 65e centile dernier saison, au 50e centile cette saison.

Si vous n’êtes plus une équipe de pick-and-roll-heavy, peut-être avoir un centre de pick-and-roll sans tirage, en particulier celui qui n’est pas un finisseur d’élite sans aucun doute à ce sujet, n’est tout simplement pas aussi précieux comme avant.

Les Rockets ont une moyenne de 117,3 points pour 100 possessions lorsque Capela, 25 ans, n’est pas sur le terrain cette saison, ce qui pour la saison 2019-2020 serait la meilleure offensive de toute la NBA. Avec le gros homme de 6 pieds 10 pouces sur le terrain, les Rockets obtiennent en moyenne 110,3 points pour 100 possessions.

Ils sont légèrement pires sur le plan défensif sans Capela, qui se classe quatrième de la NBA avec une moyenne de 13,8 rebonds par match, mais pas dans la mesure de leur amélioration en attaque.

Ainsi, les Rockets sont à la recherche d’un joueur de l’aile (Prince) et d’un centre viable (Allen) dans leurs mouvements menant à la date limite de négociation de la NBA jeudi. Bien qu’ils souhaitent peut-être terminer les jeux avec une gamme d’espacement au sol plus petite, en particulier dans certains matchs, il existe également des avantages à avoir une présence de taille traditionnelle qui peut offrir une protection et un rebond de la jante.

Mais plutôt que d’avoir autant d’œufs uniquement dans le panier de Capela, d’un point de vue salarial, Morey souhaite apparemment redistribuer ces fonds pour donner aux Rockets plus de flexibilité avec leurs files d’attente.

La date limite de transaction arrive à 14 heures. Heure de Houston jeudi.

