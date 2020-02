Des roquettes ont tenté de renforcer le manque de gros avec un appel à Tristan Thompson

Le secret le moins bien gardé des Houston Rockets est qu’ils sont minces en position centrale après avoir échangé Clint Capela, talentueux mais très bien payé, avec les Hawks d’Atlanta dans un accord à quatre équipes qui a été officialisé mercredi.

Actuellement, Houston a des centres Tyson Chandler et Isaiah Hartenstein sur la liste. Mais les deux 7 pieds se situent sur des côtés opposés de la tranche d’âge, avec Chandler à 37 ans (le plus ancien joueur de l’équipe) et Hartenstein à 21 ans (le plus jeune joueur de l’équipe).

De plus, aucun des deux joueurs n’a disputé plus de 27 matchs cette saison, avec Hartenstein en moyenne 12,0 minutes par match et Chandler en moyenne 8,8 par match.

Il suffit de dire que la date limite des échanges et la saison de rachat devant commencer peu de temps après, il est parfaitement logique que Houston recherche un remplaçant approprié pour Capela.

Ce joueur, en fin de compte, aurait pu être le centre des Cleveland Cavaliers Tristan Thompson – qui considère un échange hors de Cleveland comme «une priorité» (selon The Athletic’s Joe Vardon), et dont Chris Haynes de Yahoo Sports rapporte qu’il a été interrogé par Houston peu avant la date limite.

Malheureusement pour les Rockets, les deux équipes n’ont pas pu s’entendre sur un cadre pour l’accord, Thompson devant 18,5 millions de dollars cette saison (le dernier d’un accord de cinq ans qu’il a signé en 2015) et les Rockets n’ayant pas le salaire négociable à approcher. ce nombre.

Mardi, il a été rapporté que les Rockets envisageraient Thompson comme candidat au rachat, mais cette option ne semble pas plaire au grand homme né au Canada.

Ayant une année en carrière, le Thompson de 6 pieds 9 pouces a récolté en moyenne 11,9 points, 10,4 rebonds et 0,9 bloc par match cette saison, sa deuxième saison consécutive en moyenne un double-double.

