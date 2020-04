Detoirt Pistons a repéré LaMelo Ball pendant son séjour en NBL

En raison de la nature du calendrier de la NBA et des attentes des équipes de la ligue, la liste des équipes qui ont eu l’occasion de voir LaMelo Ball en personne avec les Hawks d’Illawarra est courte. Seuls les Charlotte Hornets et le directeur général Mitch Kupchak étaient connus pour avoir repéré Ball, mais un récent commentaire du conseiller principal des opérations de basket-ball des Pistons, Ed Stefanski, a indiqué qu’une autre équipe figurait sur cette liste.

Lors d’une interview à la radio le 97.1 The Ticket mercredi, Stefanski a indiqué que Detroit avait un scout watch Ball pendant la saison NBL, une rareté parmi les équipes NBA.

«Je dirais simplement que ce jeune homme a beaucoup de talent. Cela ne fait aucun doute. Et nous avons pu le voir tôt, nous avons eu un éclaireur là-bas pendant un certain temps à l’étranger en Australie pour regarder. Nous avons donc eu de la chance là-bas, où certaines équipes allaient le voir au printemps pour le voir jouer et, évidemment, cela ne se produira pas maintenant. »

Les Warriors auraient rejoint les Hornets et les Pistons en équipe pour avoir vu Ball de près, mais le voyage du directeur général Bob Myers en Australie s’est transformé en mission d’enquête après la fin prématurée de la saison de Ball en raison d’une blessure.

Actuellement, Détroit a la cinquième meilleure cote de loterie au tirage au sort n ° 1 pour être en lice pour Ball. Du point de vue de la construction d’équipe, Ball s’intégrerait parfaitement dans une équipe Pistons qui a finalement pris des mesures pour se reconstruire avant et immédiatement après la date limite de négociation en échangeant Andre Drummond et en acceptant des rachats avec Reggie Jackson et Markieff Morris.

Alors que Derrick Rose est sous contrat pour la saison prochaine, il serait un contrat expirant et, en tant que meneur de jeu vieillissant, pourrait être un trou d’arrêt pendant que Ball transitions dans la ligue. Il pourrait également servir de mentor vétéran pour Ball.

Parmi les équipes au sommet de la loterie, peu seraient mieux adaptées à Ball que les Pistons sur le terrain.

