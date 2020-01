Detroit Pistons – Brooklyn Nets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Brooklyn Nets gagné à l’extérieur pour Detroit Pistons par 111-121 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent perdre à la maison avec Grizzlies de Memphis 112-125 et après le match, ils ajoutent une série de quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également subi une défaite à domicile avec Los Angeles Lakers par 113-128. Brooklyn Nets, avec ce résultat, s’installe en play-offs avec 19 victoires en 44 matchs joués. Pour sa part, Detroit Pistons, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 17 victoires en 47 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

26/01/2020

À 03:53

CET

SPORT.es

Le premier quart a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un 25-26. Après cela, au deuxième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 35-24. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 60-50 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, qui se sont terminés par un résultat partiel de 17-30 et un total de 77-80. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les locaux ont réussi à égaliser le match grâce à un retour, ont atteint une différence de sept points (90-83) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-26. Enfin, le match est arrivé à la fin de la quatrième avec une égalité à 106-106 entre les deux équipes, nous avons donc dû attendre la prolongation pour rencontrer le vainqueur.

L’extension a été dominée par l’équipe visiteuse, a atteint une différence de 11 points (108-119) et s’est terminée avec un résultat partiel de 5-15, le résultat final du match étant de 111-121 en faveur de Brooklyn Nets.

Pendant le match, ils se sont démarqués Kyrie Irving et Jarrett Allen pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 45 points, sept passes décisives et six rebonds et 20 points, une passe décisive et 15 rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Andre Drummond et Derrick Rose, avec 20 points, deux passes décisives et 21 rebonds et 27 points, six passes décisives et quatre rebonds respectivement.

Le lendemain de la NBA, Detroit Pistons mesurez votre force avec Cavaliers de Cleveland dans le Arène Little Caesars. De son côté, le prochain jeu de Brooklyn Nets sera contre New York Knicks dans le Madison Square Garden. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.