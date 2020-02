Detroit Pistons – Charlotte Hornets: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Charlotte Hornets il a réussi à gagner contre Detroit Pistons en tant que visiteur pour 76-87 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec New York Knicks 92-95, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de quatre défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également subi une défaite à domicile avec Dallas Mavericks par 100-116. Charlotte Hornets, avec ce résultat, il reste pour l’instant hors des play-offs avec 16 victoires en 52 matchs joués, tandis que Detroit Pistons, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 19 victoires en 55 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au premier trimestre, les visiteurs étaient les principaux protagonistes, en fait, ils ont obtenu un 12-2 partiel et ont eu une différence maximale de 10 points (9-19) et ont terminé avec un 11-21. Puis, au deuxième trimestre, il a gardé sa différence Charlotte Hornets et s’est terminé avec un résultat partiel de 26-26. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 37-47 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile a réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 10-2 et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-19 et un total de 59-66. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs se sont distancés du tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel 10-2 et sont venus gagner par 16 points (66-82) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 17 -21. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 76-87 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, Charlotte Hornets obtenu la victoire grâce aux 14 points, 11 passes décisives et sept rebonds de Devon ‘Graham et les 18 points et sept rebonds de Ponts de Miles. Les 12 points, une passe décisive et 12 rebonds de Thon maker et les 10 points, cinq passes décisives et 12 rebonds de Bruce brun ils n’étaient pas suffisants pour Detroit Pistons Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain duel de Charlotte Hornets sera contre Minnesota Timberwolves dans le Centre cible. De son côté, le prochain rival de Detroit Pistons sera Orlando Magic, avec lequel il jouera dans le Amway Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.