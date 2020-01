Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Cavaliers de Cleveland battre Detroit Pistons loin de chez eux par 100-115 un nouveau jour de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Brooklyn Nets 111-121, donc après le match, ils accumulent quatre défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont également perdu à domicile avec Chicago Bulls par 106-118. Avec ce résultat, pour l’instant Cavaliers de Cleveland Il resterait en dehors des positions de barrage avec 12 matchs gagnés sur 46 joués. Pour sa part, Detroit Pistons, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 17 victoires en 47 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

28/01/2020

À 03:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il a été marqué par la direction des Cleveland Cavaliers, avec une différence maximale de six points (8-14) jusqu’à la conclusion avec un 23-24. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, les visiteurs ont élargi leur différence et sont venus gagner 11 points (40-51) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 22-29. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 45-53 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les joueurs de Cavaliers de Cleveland ils ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, ils sont venus gagner par 19 points (65-84) jusqu’à ce qu’ils finissent avec un résultat partiel de 27-36 (et un global 72-89). Enfin, au cours du dernier trimestre, les locaux ont réduit les distances, réduit la différence aux valeurs minimales à la fin du quatrième, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 28-26. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat final de 100-115 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, Cavaliers de Cleveland obtenu la victoire grâce aux 17 points, une passe décisive et 11 rebonds de Tristan Thompson et les 23 points, cinq passes décisives et trois rebonds de Collin Sexton. Les 15 points, quatre passes décisives et huit rebonds de Andre Drummond et les 16 points, deux passes décisives et deux rebonds de Reggie Jackson ils n’étaient pas suffisants pour Detroit Pistons Gagnez le match.

Dans le prochain crash de la compétition Detroit Pistons fera face Brooklyn Nets dans le Barclays Center. De son côté, le prochain adversaire de Cavaliers de Cleveland sera Pélicans de la Nouvelle-Orléans, avec lequel vous verrez les visages dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Consultez le calendrier complet de la NBA.