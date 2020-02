Detroit Pistons – Denver Nuggets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Detroit Pistons gagné à domicile pour Denver Nuggets par 128-123 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Toronto Raptors par 92-105. De leur côté, les visiteurs ont gagné chez eux Milwaukee Bucks par 115-127. Detroit Pistons, avec ce résultat, il reste pour l’instant en position de barrage avec 18 matchs gagnés sur 51 joués, tandis que Denver Nuggets, après le match, reste en position de barrage avec 34 victoires en 50 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

02/02/2020

À 21:23

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, l’équipe visiteuse était le principal protagoniste, en fait, l’équipe a obtenu un partiel de 19-2 et avait une différence maximale de 21 points (7-28) et a terminé avec un résultat de 30-44. Par la suite, au deuxième trimestre, les locaux ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match soit retracé, en fait, ils ont réalisé un 10-2 partiel au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 38-21. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 68-65 sur le compteur.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à vaincre le match jusqu’à ce que le tirage au sort soit atteint jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 22-24 et un résultat global de 90-89. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe à l’extérieur ont réussi à égaliser le match grâce à un retour et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 21-22. Enfin, le match est arrivé à la fin du quatrième match nul à 111-111, il a donc fallu prolonger le temps réglementaire pour une prolongation.

L’extension a été dominée par l’équipe à domicile, a atteint une différence de sept points (120-113) et s’est terminée avec un résultat partiel de 17-12, soit le résultat final du match 128-123 en faveur de Detroit Pistons.

Pendant le match, les actions de Andre Drummond et Bruce brun, qui a obtenu 21 points, quatre aides et 17 rebonds et 19 points, huit aides et 10 rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Nikola Jokic et Will Barton, avec 39 points, 11 passes décisives et 10 rebonds et 20 points, cinq passes décisives et neuf rebonds respectivement.

Le prochain choc de Detroit Pistons sera contre Grizzlies de Memphis dans le Fedexforum. Pour sa part, Denver Nuggets fera face Portland Trail Blazers dans le Centre Pepsi. Consultez le calendrier complet de la NBA.