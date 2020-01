Detroit Pistons – Memphis Grizzlies: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Grizzlies de Memphis battre la maison Detroit Pistons 112-125 un nouveau jour de la NBA. Les locaux viennent de battre à la maison pour Sacramento Kings par 127-106. De leur côté, les visiteurs ont perdu loin de chez eux avec Boston Celtics par 119-95. Grizzlies de MemphisAvec ce résultat, il est lié aux matchs gagnés avec des positions de barrage avec 20 victoires en 44 matchs joués, tandis que Detroit Pistons, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 17 matchs gagnés sur 45 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au premier trimestre, il avait comme protagoniste et dominateur un Grizzlies de MemphisEn fait, il a réalisé un partiel dans ce quart de 14-0 et a atteint une différence de 15 points (20-35) jusqu’à la fin avec un résultat de 23-35. Par la suite, au deuxième trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 38-31. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 61-66 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-2 et ont atteint une différence de 10 points (72-82) jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 24-26 et un total de 85-92. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe visiteuse a encore creusé sa différence, marqué la différence maximale (13 points) à la fin du quatrième et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 27-33. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 112-125 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, ils se sont démarqués Jaren jackson et Dillon Brooks pour leur participation à la rencontre, après avoir obtenu 29 points, une passe décisive et six rebonds et 27 points, une passe décisive et trois rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Derrick Rose et Christian Wood, avec 22 points, huit passes décisives et trois rebonds et 20 points, une passe décisive et six rebonds respectivement.

Dans le prochain crash de la compétition Detroit Pistons fera face Brooklyn Nets dans le Arène Little Caesarstandis que le prochain rival de Grizzlies de Memphis sera Soleils de Phoenix, avec laquelle il sera mesuré Fedexforum. Consultez le calendrier complet de la NBA.