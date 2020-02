Detroit Pistons – Milwaukee Bucks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Milwaukee Bucks battre Detroit Pistons à domicile par 106-126 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les habitants étaient battus loin de chez eux contre Orlando Magic par 116-112, donc après le match, ils terminent une série de six défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont également perdu à domicile avec Indiana Pacers par 118-111. Milwaukee Bucks, avec ce résultat, il s’impose en Play-off avec 46 matchs gagnés sur 54 joués. Pour sa part, Detroit Pistons, après le match, il resterait pour le moment hors du Play-off avec 19 victoires en 57 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

21/02/2020

Agir à 03h23

CET

SPORT.es

Le premier trimestre a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un score partiel de 12-2 au cours du trimestre, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 18-32. Puis, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont élargi leur différence et sont venus gagner par 29 points (39-68) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 23-38. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 41 à 70 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile a réduit les distances sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30-28 et un résultat global de 71-98. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe à domicile de Detroit Pistonsel a également réduit à nouveau les distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce trimestre de 16-2 et a réduit la différence à des valeurs minimales à la fin du trimestre, bien que ce soit insuffisant pour pouvoir gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 35-28. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 106-126 en faveur de l’équipe visiteuse.

Les joueurs qui se sont le plus démarqués Milwaukee Bucks étaient Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, qui a obtenu 33 points, quatre aides et 16 rebonds et 28 points, trois aides et huit rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Christian Wood et Bruce brun pour ses interventions dans le match, avec 18 points et 11 rebonds et 16 points, huit passes décisives et 10 rebonds respectivement.

Le lendemain de la NBA, Detroit Pistons jouera contre Portland Trail Blazers dans le Centre de mode, tandis que Milwaukee Bucks fera face Philadelphia 76ers dans le Forum Fiserv. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.