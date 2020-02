Detroit Pistons – New York Knicks: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

New York Knicks il a gagné Detroit Pistons à domicile par 92-95 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont subi une défaite à domicile contre Oklahoma City Thunder 108-101, terminant une séquence de quatre défaites consécutives lors des cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont battu à domicile Orlando Magic 105-103, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de cinq victoires consécutives. Avec ce résultat, pour le moment New York Knicks Il resterait en dehors des positions de barrage avec 16 victoires en 52 matchs joués, tandis que Detroit Pistons, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 19 matchs gagnés sur 54 matches. Suivez le classement de la NBA après le duel.

02/09/2020

À 03:33

CET

SPORT.es

Au cours du premier quart, le leadership était entre les mains de l’équipe locale, il s’est fait avec la différence maximale de points (11 points) à la fin du quatrième jusqu’à se terminer par un 28-17. Après cela, au cours du deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réduit les distances et réduit la différence aux valeurs minimales à la fin du quatrième, ce qui s’est conclu par un résultat partiel de 22-31. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 50-48 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont tracé pour égaliser le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 17-19 et un total de 67-67. Enfin, le dernier quart-temps a dominé les visiteurs et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-28, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 92-95 en faveur de l’équipe visiteuse.

Le triomphe de New York Knicks il était en partie dû aux 17 points, trois passes décisives et sept rebonds de Julius Randle et les 17 points, trois passes décisives et cinq rebonds de Wayne Ellington. Les 20 points, neuf passes décisives et deux rebonds de Reggie Jackson et les 17 points, deux passes et 11 rebonds de Christian Wood ils n’étaient pas suffisants pour Detroit Pistons Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté le match, lors du prochain affrontement New York Knicks jouera contre Atlanta Hawks dans le State Farm Arena. De son côté, dans le prochain match, Detroit Pistons les visages seront vus avec Charlotte Hornets dans le Arène Little Caesars. Consultez le calendrier complet de la NBA.