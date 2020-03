Detroit Pistons – Oklahoma City Thunder: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Oklahoma City Thunder imposée à Detroit Pistons en tant que visiteur pour 107-114 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à domicile avec Sacramento Kings 106-100, terminant une séquence de quatre défaites consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont également perdu chez eux Los Angeles Clippers par 94-109. Oklahoma City ThunderAvec ce résultat, il s’impose en play-offs avec 37 matchs gagnés sur 61 joués, tandis que Detroit Pistons, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 20 victoires en 62 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont eu une course de 10-0 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe à l’extérieur a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 32-38. Puis, au deuxième trimestre, ils ont réduit les distances, les joueurs de l’équipe locale ont en fait obtenu un 10-2 partiel, qui s’est terminé par un résultat partiel de 32-31. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 64-69 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 10-2 et ont eu une différence maximale de 11 points (77-88) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 18-25 (et un total de 82 à 94). Enfin, au cours du dernier trimestre, les locaux ont également réduit à nouveau les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 16-2 et ont atteint une différence de six points (103-97), bien que ce soit insuffisant pour être fait. avec la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-20. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 107-114 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Oklahoma City Thunder qui se sont démarqués le plus lors de la confrontation étaient Dennis Schroder et Shai Gilgeous-Alexander, qui a obtenu 23 points, neuf passes et un rebond et 27 points, trois passes et deux rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Christian Wood et Brandon Knight pour ses actions dans le match, avec 29 points, trois passes décisives et neuf rebonds et 18 points, sept passes décisives et deux rebonds respectivement.

Lors de la prochaine réunion de la NBA, Oklahoma City Thunder fera face New York Knicks dans le Madison Square Garden. De son côté, le prochain jeu de Detroit Pistons sera contre Utah Jazz dans le Arène Little Caesars. Consultez le calendrier complet de la NBA.