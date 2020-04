Détroit Pistons pas détourné de LaMelo Ball par le père LaVar

L’un des récits les plus populaires entourant LaMelo Ball, comme ce fut le cas avec Lonzo, a été le rôle que son père jouera dans sa carrière. Malgré des preuves avec Lonzo en grande partie du contraire, le débat sur la question de savoir si LaMelo mérite d’être rédigé compte tenu de la personnalité et de la propension à parler de LaVar s’est réchauffé.

Alors que LaVar Ball a adressé la critique de front avec une réponse étonnamment incitative, cela ne fera pas grand-chose. Cependant, le fait que les équipes se prononcent contre cette notion aura certainement un impact plus important.

Au cours d’une interview à la radio avec 97.1 The Ticket, le conseiller principal des opérations de basket-ball des Pistons, Ed Stefanski, a demandé si LaVar avait un impact sur le projet de stock de LaMelo.

«Je n’ai pas vraiment de problèmes, et je ne pense pas que je suis naïf, parce que je suis dans la ligue depuis longtemps, il faut parfois faire attention aux parents et ils ont l’oreille des enfants, mais dans la NBA, les parents ne sont pas du tout comme ils le feraient dans une équipe de lycée ou une équipe AAU ou une équipe de collège. J’ai eu des vedettes avec des parents qui se soucient de leur fils et peut-être un peu de parentalité en hélicoptère, mais cela n’a vraiment pas affecté la NBA. Je ne me soucie donc pas de cela avec un parent. “

C’est à peu près la même réponse que LaVar a eue lors de l’examen de la question lors de sa propre récente interview audio. La NBA, et même le basket-ball collégial de Division I, est différent du lycée et de l’AAU où les parents peuvent dicter les choses. À des niveaux plus élevés, ces ébats sont beaucoup plus faciles à ignorer et à jeter sur le bord de la route.

Compte tenu des multiples commentaires de Stefanski, il semble que les Pistons soient plus élevés sur Ball que d’autres équipes comme les Warriors. L’ajustement et le besoin sont là et la figure des pistons est en mesure de tirer le ballon.

