Detroit Pistons – Phoenix Suns: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Detroit Pistons a remporté la victoire à domicile contre Soleils de Phoenix par 116-108 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite loin de chez eux avec Grizzlies de Memphis par 96-82. De leur côté, les visiteurs ont également subi une défaite à domicile avec Brooklyn Nets par 119-97, donc après le match, ils ajoutent un total de cinq défaites d’affilée. Avec ce résultat, pour le moment Detroit Pistons Il resterait en dehors des positions de barrage avec 18 victoires en 52 matchs joués, tandis que Soleils de Phoenix, après le match, il resterait en dehors du play-off avec 20 matchs gagnés sur 50 joués. Suivez le classement NBA après le match.

02/06/2020

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 38-31. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les visiteurs ont réduit les distances, en fait, ils ont réalisé une course de 12-0 au cours du quatrième, qui s’est conclu par un résultat partiel de 26-30. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 64-61 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 25-25 (et un 89-86 mondial). Enfin, le dernier trimestre a de nouveau eu les deux équipes comme protagonistes, avec plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 27-22, terminant ainsi le match avec un résultat final de 116-108 en faveur de Detroit Pistons.

Pendant le match, Detroit Pistons il a remporté la victoire grâce à 31 points, quatre passes et 19 rebonds de Andre Drummond et les 25 points, 10 passes décisives et cinq rebonds de Reggie Jackson. Les 26 points, quatre passes décisives et 12 rebonds de Deandre ayton et les 30 points, deux passes et cinq rebonds de Kelly Oubre ils n’étaient pas suffisants pour Soleils de Phoenix Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté la victoire, dans le prochain duel Detroit Pistons mesurez votre force avec Oklahoma City Thunder dans le Arène énergétique de Chesapeake. De son côté, la prochaine réunion du Soleils de Phoenix sera contre Houston Rockets dans le Talking Stick Resort Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.