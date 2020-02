Detroit Pistons – Toronto Raptors: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Toronto Raptors battre hors de la maison pour Detroit Pistons par 92-105 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à domicile avec Brooklyn Nets par 125-115, donc après le match, ils ajoutent un total de six défaites d’affilée, tandis que les visiteurs ont gagné à domicile contre Cavaliers de Cleveland par 109-115, donc après le match, ils accumulent onze victoires consécutives. Toronto RaptorsAvec ce résultat, il s’installe en play-offs avec 35 matchs gagnés sur 49 joués. Pour sa part, Detroit Pistons, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 17 victoires en 50 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/01/2020

À 03:33

CET

Le premier trimestre avait les deux équipes en tant que protagonistes, avec plusieurs mouvements sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 20-30. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont augmenté leur différence et sont venus gagner par 16 points (39-55) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé avec un résultat partiel de 27-30. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 47-60 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile a coupé les distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 10-2 jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 22-18 et un total de 69-78. Enfin, au dernier trimestre, les visiteurs ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont atteint un partiel de 14-1 et étendu la différence à un maximum de 23 points (75-98) et le quatrième a conclu avec un résultat partiel de 23-27, terminant ainsi le match avec un score final de 92-105 en faveur de Toronto Raptors.

Au cours de la réunion, ils ont souligné Pascal Siakam et Fred Vanvleet pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 30 points, quatre passes décisives et sept rebonds et 16 points, neuf passes décisives et huit rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Andre Drummond et Derrick Rose, avec respectivement 20 points, une passe décisive et 20 rebonds et 21 points et trois passes décisives.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Toronto Raptors sera contre Chicago Bulls dans le Aréna Banque Scotialors du prochain match, Detroit Pistons cherchera la victoire contre Denver Nuggets dans le Arène Little Caesars. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.