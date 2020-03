Detroit Pistons – Utah Jazz: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Utah Jazz gagné à domicile pour Detroit Pistons par 105-111 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à domicile contre Oklahoma City Thunder par 107-114, donc après le match, ils accumulent quatre défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont gagné à domicile pour Boston Celtics 94-99, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de six victoires consécutives. Avec ce résultat, Utah Jazz mettre la main sur les positions de barrage avec 41 victoires en 63 matchs joués. Pour sa part, Detroit Pistons, après le match, il resterait en dehors des play-offs pour l’instant avec 20 matchs gagnés sur 64 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, les visiteurs étaient les principaux protagonistes, en fait, ils ont obtenu un partiel 11-2 au cours du quatrième et sont venus gagner par 14 points (10-24) et ont conclu avec un 17-28. Puis au deuxième trimestre Utah Jazz il a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un autre 12-2 au cours du quatrième et a augmenté la différence à un maximum de 22 points (25-47) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 22-27 . Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 39-55 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile a réduit les distances sur le tableau de bord, réduit la différence aux valeurs minimales à la fin du trimestre jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 34-24 (et un total de 73-79). Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à maintenir sa différence sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 32-32. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 105-111 en faveur de Utah Jazz.

Pendant le match, Utah Jazz il a remporté la victoire grâce à 32 points, deux passes et cinq rebonds de Bojan Bogdanovic et les 25 points, une passe décisive et cinq rebonds de Donovan Mitchell. Les 30 points, deux passes décisives et 11 rebonds de Christian Wood et les 14 points et trois rebonds de Langston Galloway ils n’étaient pas suffisants pour Detroit Pistons Gagnez le match.

Le prochain choc de Detroit Pistons sera contre New York Knicks dans le Madison Square Gardenlors du prochain match, Utah Jazz fera face Toronto Raptors dans le Vivint Smart Home Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.